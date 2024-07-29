Маркус Виллиг о встрече с местным боссом сербской мафии: У него на столе был пистолет и он сказал, что здесь нам не рады

По словам Виллига, у Bolt уже были планы по расширению в Сербию, когда ему было 20 лет, то есть компания была относительно молодой. Сейчас, 10 лет спустя, Bolt в Сербии все еще нет, и Виллиг не предвидит этого и в ближайшем будущем.

Но почему? Тогда, 10 лет назад, Виллиг организовал встречу в Сербии с крупнейшей столичной таксофирмой, которая управляет большей частью службы такси Сербии. Все более мелкие таксофирмы крайне сомневались и скептически относились к присоединению к Bolt и не одобряли этот план. „Мы не понимали, что происходит. К тому моменту мы уже доказали многим компаниям, что наша платформа работает“, — говорит Виллиг в видеоролике LinkedIn.

Самый странный опыт в моей жизни

Однако, к удивлению Виллига, встреча с большой компанией произошла в многоквартирном доме советских времен, где их сначала встретила старушка, готовившая еду у плиты. Когда Виллиг вошел в комнату, он увидел довольно интересную картину: пожилой мужчина, внешность которого Виллиг описывает как внешность Фиделя Кастро, сидел на диване и курил сигару. Мужчину окружали несколько мускулистых „охранников“. На столе лежал пистолет, а в углу комнаты стоял большой сейф.

„Это было одно из самых странных событий за всю мою жизнь“, - описывает произошедшее Виллиг. Виллигу все же разрешили провести презентацию и его выслушали, но когда тот закончил, то “босс“ произнес: „Слушай, ты не будешь работать в Сербии“. Позже выяснилось, что он был самым влиятельным местным мафиози. „Все таксофирмы сделали, как сказал начальник. С того дня я больше не возвращался в Сербию“, - говорит Виллиг.

Если к концу 2023 года они действовали более чем в 500 городах, то сегодня это число выросло уже до более чем 600 городов по всему миру. Bolt работает в Азии, Африке, Европе, а также в Южной и Северной Америке.