30.07.2024, 17:00
Экономический аналитик: из-за нового правительства наши цены поднимутся до уровня Германии и Австрии(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
После повышения ставок налога с оборота Эстония вне всякого сомнения выйдет из клуба средних по Европе цен, комментирует в Maaleht налоговые решения нового правительства экономический аналитик LHV Хейдо Витсур.
„К сожалению, в данном случае речь идет не только о снижении нетто-прибыли и росте цен, к которым приведет рост налоговых ставок. Но и в негативном совокупном влиянии этих двух факторов на эстонский бизнес и, следовательно, в дополнительном негативном влиянии на жителей“, — сказал аналитик.
Уже заказано?