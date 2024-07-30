Экономический аналитик: из-за нового правительства наши цены поднимутся до уровня Германии и Австрии

„К сожалению, в данном случае речь идет не только о снижении нетто-прибыли и росте цен, к которым приведет рост налоговых ставок. Но и в негативном совокупном влиянии этих двух факторов на эстонский бизнес и, следовательно, в дополнительном негативном влиянии на жителей“, — сказал аналитик.

По его словам, ситуацию с повышением налогов делает особенно неприятной то, что ВВП Эстонии на душу населения с поправкой на покупательную способность достигает 81 процента от среднего по ЕС, а уровень цен для конечного потребителя уже достиг 98 процентов от среднего по ЕС в 2023 году.