Новым финансовым директором Omniva стала женщина, которая до этого проработала в Bolt на похожей должности всего пять месяцев

До прихода в Omniva Кукин занимала должность вице-президента по финансовым вопросам в компании Bolt, где срок ее работы продлился с сентября 2023 года по январь этого года. Однако ни Bolt, ни Кукин не дали никаких разъяснений по поводу столь быстро расторгнутого контракта. „Это останется между мной и компанией“, - сказала Кукин в интервью Geenius в начале этого года.

Однако председатель правления Omniva Март Мяги заявил, что в государственную компанию пришел управленец с очень большим опытом работы в международных компаниях, который поддерживает бизнес-стратегию и видение компании Omniva. „Благодаря опыту работы Сигне в Bolt и представленных на бирже крупных компаниях Omniva обретет те навыки, которые необходимы нам на данном этапе развития. Я рад, что в компанию пришел человек с таким богатым опытом“.

Ранее должность финансового директора Omniva занимал Хейки Раадик.

Согласно заявлению эстонской государственной почтовой фирмы, новый финансовый директор будет работать в Omniva с целью обеспечения основанной на передовом опыте поддержки в сфере финансов. „В последнее время Omniva стремительно развивается, уделяя особое внимание повышению эффективности, росту международных показателей и улучшению рентабельности. Я верю, что мой опыт и навыки в финансовой сфере позволят мне внести значительный вклад в долгосрочный прибыльный рост Omniva. Я уверена, что смогу поддержать компанию в достижении ее стратегических целей и способствовать последовательному улучшению финансовых показателей“, - приводятся слова Кукин в пресс-релизе компании.

Помимо короткой карьеры в Bolt, у Кукин более чем 20-летний опыт работы в эстонских и международных компаниях, таких как Ekspress Grupp и Merko Ehitus. До этого она работала в международном концерне United Utilities в Эстонии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

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