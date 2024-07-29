Купание в эстонских болотах может быть опасным, но есть и польза(13)
С каждым годом у жителей Эстонии все популярнее становится купание в болотных озерах, однако темная вода может таить в себе неочевидные опасности, пишет rus.err.ee.
„Вода в болотах темно-коричневого цвета, иногда кажется даже черной и есть люди, которых это пугает. Поэтому, чтобы ничего не испортило вам отдых, отправляться купаться я советую вместе с профессиональным организатором подобных прогулок, – сказала представитель Эстонского объединения природного туризма Марилин Пехка в программе „Просто лето“ на Радио 4. – Опасности могут подстерегать под водой, которая слишком темная и не позволяет разглядеть, есть ли там что-нибудь. На болотах часто растут сосны, а значит под поверхностью озера могут быть корни деревьев, встречаться мигрирующие острова, крупный бурелом, поэтому ни в коем случае не ныряйте головой вперед“.
При этом лабораторно подтверждено, что в торфе эстонских болот, которым около 10 000 лет, содержатся микроэлементы, способные оказать очень хорошее воздействие на кожу человека.
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