Купание в эстонских болотах может быть опасным, но есть и польза

„Вода в болотах темно-коричневого цвета, иногда кажется даже черной и есть люди, которых это пугает. Поэтому, чтобы ничего не испортило вам отдых, отправляться купаться я советую вместе с профессиональным организатором подобных прогулок, – сказала представитель Эстонского объединения природного туризма Марилин Пехка в программе „Просто лето“ на Радио 4. – Опасности могут подстерегать под водой, которая слишком темная и не позволяет разглядеть, есть ли там что-нибудь. На болотах часто растут сосны, а значит под поверхностью озера могут быть корни деревьев, встречаться мигрирующие острова, крупный бурелом, поэтому ни в коем случае не ныряйте головой вперед“.