Зимой эстонцы тратят деньги в Дубае, а летом в Испании, Италии и Финляндии(15)
Статистика использования платежных карт банка Citadele демонстрирует, что если в первом квартале этого года больше всего денег жители Эстонии тратили в Объединенных Арабских Эмиратах, то во втором квартале наиболее популярными направлениями путешествий стали Испания, Финляндия и Италия. Жители Латвии и Литвы предпочитают тратить деньги в Германии.
„Статистика использования выданных клиентам Citadel банковских карт показывает, в каких странах люди сколько тратят и на какую общую сумму. Со временем данные меняются, и на этом основании мы можем сделать вывод, какие направления для путешествий на данный момент являются наиболее популярными“, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.
Например, из данных Citadele видно, что в первом квартале этого года жители Эстонии совершили больше всего платежей за границей, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть в основном в Дубае, который становится все более популярным местом отдыха среди эстонцев. Год назад, в первом квартале 2023 года, Объединенные Арабские Эмираты были не так популярны.
„Однако во втором квартале этого года предпочтения людей изменились, и Объединенные Арабские Эмираты, как зимнее направление, значительно отстали. На первом месте были Испания, Финляндия и Италия“, - сказала Хакиайнен. По ее словам, это классические для жителей Эстонии места летнего отдыха, популярность которых остается высокой из года в год.
Если не учитывать Объединенные Арабские Эмираты, самые популярные направления в Латвии и Литве схожи. Латвийские отдыхающие больше всего тратят в Германии, Испании и Италии. Литовцы же оставляют свои деньги торговцам в Германии, Польше и Франции, а также в Испании и Италии.
„На самом деле Германия важна для наших южных соседей не только с точки зрения отдыха. Многие люди отправляются туда за покупками, ведь цены на многие товары там ниже, а ассортимент шире. Ряд немецких интернет-магазинов также предлагает бесплатную доставку в страны Балтии“, - пояснила Хакиайнен.
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.