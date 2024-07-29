ФОТО и ВИДЕО | Рийгикогу принял закон об автоналоге

Официальное сообщение Рийгикогу

Сегодня на внеочередной сессии Рийгикогу второе чтение прошли измененный закон о налоге на транспортные средства и проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.

В начале заседания должностную присягу принесла Хеле Эвераус, приступившая к работе в парламенте вместо депутата Раймонда Тамма. Министр обороны Ханно Певкур также принес перед Рийгикогу должностную присягу.

Второе чтение прошли два проекта

Рийгикогу впервые принял Закон о налоге на моторные транспортные средства (364 UA) 12 июня. Президент не провозгласил закон 25 июня, так как, по его мнению, положения акта нарушают принцип равного обращения. 15 июля Рийгикогу решил не принимать закон в неизмененном виде и назначил 19 июля сроком представления поправок к закону.

В срок к законопроекту было представлено 374 предложения о внесении поправок, которые финансовая комиссия объединила в 30, со своей стороны внеся еще три поправки. Согласно изменениям, вместо освобождения от уплаты налога, предусмотренного для автомобилей, переоборудованных или приспособленных для использования людьми с ограниченными возможностями, будут введены меры поддержки, направленные на людей с ограниченными возможностями.

Согласно законопроекту, будут повышены пособия для людей с ограниченными возможностями, а также доля участия государства при приобретении вспомогательных средств. Помимо этого, людям с ограниченными возможностями планируется выплатить единовременное пособие, чтобы смягчить разницу в сроках вступления в силу налога на моторные транспортные средства и поправок к Закону о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями. Согласно законопроекту, вступление закона в силу запланировано на 1 января 2025 года; положения, касающиеся пособий и вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями, вступят в силу в июне 2025 года.

Согласно законопроекту, социальное пособие для людей с ограниченными возможностями будет выплачиваться ежемесячно людям со средней, тяжелой или глубокой степенью недуга, с целью частичной компенсации дополнительных расходов. Согласно предложенной поправке, пособия для детей и людей трудоспособного возраста с тяжелым и глубоким недугом будут повышены; также пособия для людей трудоспособного возраста с тяжелым и глубоким недугом будут приведены к единой сумме (пособие больше не будет зависеть от колебаний функции). Таким образом, люди с ограниченными возможностями будут ежемесячно получать важные дополнительные пособия. Пособие по инвалидности для детей и людей трудоспособного возраста со средней степенью недуга, а также пособие по инвалидности для пенсионеров будут округлены в бо́льшую сторону. Изменение затронет всех детей и людей трудоспособного возраста с тяжелой или глубокой степенью недуга.

Поправки к закону по планам повысят пособия детям с тяжелой и глубокой степенью недуга до 180 и 270 евро, соответственно, что ежемесячно будет приносить дополнительные поступления их семьям в размере 18,91 и 28,36 евро. Пособие людям трудоспособного возраста с глубокой степенью недуга будет повышено до 100 евро, что позволит им ежемесячно получать дополнительно 46,3–56,53 евро. Пособие людям трудоспособного возраста с тяжелой степенью недуга будет унифицировано до суммы 50 евро, что ежемесячно обеспечит им дополнительные поступления в размере 0,91–15,22 евро.

В 2025 году также планируется выплата единовременного пособия по инвалидности детям и людям трудоспособного возраста с тяжелой и глубокой степенью недуга, чтобы компенсировать дополнительные расходы, сопряженные с введением налога на моторные транспортные средства, до вступления в силу поправок к Закону о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями.

Согласно поправке, будет упразднено и требование об определении степени инвалидности и потери трудоспособности как основание для ходатайства о государственной льготе на приобретение вспомогательных средств. В результате поправки во всех возрастных группах степень тяжести недуга или установленный Эстонской кассой по безработице уровень потери трудоспособности не будут считаться основанием для получения государственной льготы на приобретение вспомогательных средств. В дальнейшем за основу будет браться реальная потребность человека во вспомогательном средстве, которую будет устанавливать специалист, выдающий справку на вспомогательное средство.

Для детей в возрасте до 18 лет это означает, что если потребность во вспомогательном оборудовании была выявлена, государство будет компенсировать до 90 % стоимости оборудования. Если во вспомогательном средстве нуждается человек трудоспособного возраста, государство в соответствии с нуждами компенсирует ему 40–90 % стоимости вспомогательного оборудования согласно перечню вспомогательных средств.

Законопроект вводит в Эстонии налог на транспортные средства, который будет состоять из части, выплачиваемой владельцем транспортного средства ежегодно за зарегистрированный в регистре дорожного движения автомобиль, и из платы за регистрацию, взимаемой при внесении легковых автомобилей и фургонов в регистр дорожного движения. Цель нового налога – побудить людей делать выбор в пользу более экологичного транспорта, а также способствовать использованию старых автомобилей до завершения срока эксплуатации.

В прениях выступили: Мартин Хельме, Хелле-Мооника Хельме, Райн Эплер, Керт Кинго, Март Хельме, Рене Кокк, Анти Пооламетс, Сийм Похлак и Арво Аллер (фракция Консервативной народной партии Эстонии); Андрей Коробейник, Александр Чаплыгин, Алексей Евграфов и Вадим Белобровцев (фракция Центристской партии); Анти Аллас (фракция Социал-демократической партии); Андрес Метсоя, Урмас Рейнсалу, Хелир-Валдор Сеэдер, Март Маастик, Айвар Кокк, Рийна Солман, Прийт Сибул и Тынис Лукас (фракция Isamaa). В прениях также выступили не входящие ни в одну во фракцию депутаты Рийгикогу Калле Грюнталь, Яанус Карилайд и Яак Валге.

Фракция Isamaa и фракция Консервативной народной партии Эстонии внесли предложение прервать второе чтение законопроекта. Предложение не нашло поддержки: 28 депутатов Рийгикогу проголосовали „за“, 54 – „против“.

Проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге (443 SE) призван изменить принципы отчисления подоходного налога в бюджет местных самоуправлений. С 2025 года в течение трех лет доля отчисляемых местным самоуправлениям поступлений подоходного налога с пенсионного дохода будет постепенно увеличиваться. В то же время, будут сокращаться отчисления подоходного налога с других видов дохода. К 2027 году их объем сравняется и составит 10,23 %. В настоящий момент отчисления подоходного налога с пенсионного дохода составляют 2,5 %, с других доходов физических лиц – 11,89 %.

Цель законопроекта – сократить региональное отставание и эксурбанизацию. Поправки ускорят рост поступлений с подоходного налога местным самоуправлениям, где высока доля пожилого населения, и сократят рост в местных самоуправлениях, где доля работоспособного населения и уровень зарплат выше. Согласно законопроекту, общая сумма доходной базы местных самоуправлений не изменится.

В прениях выступили Айвар Кокк, Хелир-Валдор Сеэдер и Андрес Метсоя (фракция Isamaa); Вадим Белобровцев (фракция Центристской партии) и Райн Эплер (фракция Консервативной народной партии Эстонии).