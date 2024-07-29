Исследование зарплат резервистов: те, кто прошел срочную службу, зарабатывают почти на 2500 евро в год больше(5)
По данным исследования доходов резервистов, проведенного Департаментом статистики, мужчина, прошедший срочную службу, получает на 207 евро больше медианной зарплаты в месяц, чем его не прошедший срочную службу сверстник. В годовом исчислении это означает, что резервист получает на 2484 евро больше медианной зарплаты.
Департамент статистики проанализировал доходы более 40 000 мужчин, половина из которых являются резервистами. Исследование показало, что те, кто прошел срочную службу, затем (в возрасте 28-34 года) зарабатывают в месяц на 91 евро больше в среднем и на 207 евро больше медианной зарплаты. Если сравнивать медианные зарплаты, то те, кто прошел срочную службу, зарабатывают 1768 евро в месяц, а не прошедшие срочную службу – 1561 евро в месяц. Исследование также показало, что разрыв в оплате труда увеличивается с возрастом: прошедшие срочную службу мужчины в возрасте 34 лет зарабатывают уже на 18% больше. Уровни образования и трудовой занятости тех, кто прошел срочную службу, также выше.
По словам начальника учебного отдела Генерального штаба Сил обороны подполковника Маргот Кюннапуу, главная цель обучения призывников – подготовка подразделений с сильным боевым духом и способностью к обороне нашего государства, причем эти навыки пригодятся и в дальнейшей гражданской жизни. „Силы обороны учат солдат воевать, а когда необходимые на поле боя навыки, такие как стрессоустойчивость, лидерство и адаптивность, приносят пользу резервистам на рынке труда, то это один из положительных побочных эффектов нашей подготовки“, - добавила подполковник Кюннапуу.
Как отмечает Кадри Рооталу, специалист по обработке данных из Департамента статистики и автор анализа результатов исследования, помимо срочной службы и обучения, есть и другие показатели, которые могут объяснить более высокие доходы резервистов. Например, анализ свидетельствует о том, что прошедшие срочную службу мужчины также имеют несколько более высокий уровень образования, чем те, кто ее не проходил. „Исследование показало, что существует разница между доходами тех, кто прошел срочную службу, и тех, кто ее не проходил, но на основании одного данного исследования нельзя утверждать, что это последствие только срочной службы или влияние какого-то другого фактора“, - пояснила Рооталу.
Карла Одер, маркетинговый менеджер рекрутингового портала CV.ee, говорит, что сами работники уверены, что их вклад в государственную оборону помогает им лучше справляться с трудовыми задачами, причем почти половина из них считает это преимуществом при приеме на работу. „Вклад в государственную оборону, например, через срочную службу и нахождение в резерве, дает работникам ряд навыков, которые ценятся как самими работниками, так и их работодателями. Кроме того, все больше работодателей готовы поддержать вклад своих сотрудников в государственную оборону“, - отметила Одер.
Исследование было проведено Департаментом статистики весной этого года по заказу Министерства обороны. В рамках анализа сравнивались доходы мужчин в возрасте 28-34 лет, прошедших срочную службу в 2006-2021 годах, и мужчин того же возраста, не прошедших ее. Сравнивались мужчины, основной деятельностью которых не была учеба и которые не имели инвалидности или нетрудоспособности. Число женщин, прошедших срочную службу, было слишком мало для исследования, поэтому они не были включены в анализ. Исследование также показало, что средняя зарплата служивших в киберкомандовании выше, чем служивших в других подразделениях, и чем выше звание резервиста, тем выше его зарплата на рынке труда.
С исследованием можно ознакомиться здесь.
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