Исследование зарплат резервистов: те, кто прошел срочную службу, зарабатывают почти на 2500 евро в год больше

Департамент статистики проанализировал доходы более 40 000 мужчин, половина из которых являются резервистами. Исследование показало, что те, кто прошел срочную службу, затем (в возрасте 28-34 года) зарабатывают в месяц на 91 евро больше в среднем и на 207 евро больше медианной зарплаты. Если сравнивать медианные зарплаты, то те, кто прошел срочную службу, зарабатывают 1768 евро в месяц, а не прошедшие срочную службу – 1561 евро в месяц. Исследование также показало, что разрыв в оплате труда увеличивается с возрастом: прошедшие срочную службу мужчины в возрасте 34 лет зарабатывают уже на 18% больше. Уровни образования и трудовой занятости тех, кто прошел срочную службу, также выше.

По словам начальника учебного отдела Генерального штаба Сил обороны подполковника Маргот Кюннапуу, главная цель обучения призывников – подготовка подразделений с сильным боевым духом и способностью к обороне нашего государства, причем эти навыки пригодятся и в дальнейшей гражданской жизни. „Силы обороны учат солдат воевать, а когда необходимые на поле боя навыки, такие как стрессоустойчивость, лидерство и адаптивность, приносят пользу резервистам на рынке труда, то это один из положительных побочных эффектов нашей подготовки“, - добавила подполковник Кюннапуу.

Как отмечает Кадри Рооталу, специалист по обработке данных из Департамента статистики и автор анализа результатов исследования, помимо срочной службы и обучения, есть и другие показатели, которые могут объяснить более высокие доходы резервистов. Например, анализ свидетельствует о том, что прошедшие срочную службу мужчины также имеют несколько более высокий уровень образования, чем те, кто ее не проходил. „Исследование показало, что существует разница между доходами тех, кто прошел срочную службу, и тех, кто ее не проходил, но на основании одного данного исследования нельзя утверждать, что это последствие только срочной службы или влияние какого-то другого фактора“, - пояснила Рооталу.