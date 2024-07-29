100 дней у власти | Осиновский критикует Кылварта, экс-мэр отвечает тем же, а где во всем этом интересы жителей?

14 апреля Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали новое коалиционное соглашение по управлению Таллинн ом. Соглашение обещало серьезные изменения в плане развития городского пространства, а также, например, в сфере образования и транспорта. Мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) рассказал, что первые сто дней, завершившиеся 23 июля, были радостными, но очень напряженными.

„Конечно, было сделано многое. Коалиционное соглашение амбициозное, коалиция свежая в том смысле, что коллегам пришлось к ней привыкнуть, но мы взяли быка за рога. Даже летом дела идут на удивление быстро, хотя коллеги по очереди отдыхают. На самом деле, работа идет для того, чтобы провести необходимую подготовку к следующей бюджетной процедуре в сентябре, о которой мы договорились в части реформ в коалиционном соглашении“.