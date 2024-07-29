По мнению нового городского правительства, Таллинн успешно справился с первой сотней дней правления
По мнению нового городского правительства, Таллинн успешно справился с первой сотней дней правления
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia
Новости Эстонии
29.07.2024, 20:30

100 дней у власти | Осиновский критикует Кылварта, экс-мэр отвечает тем же, а где во всем этом интересы жителей?

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Своими достижениями представители новой городской власти называют как принятие дополнительного бюджета, так и реорганизацию старой городской системы. Однако экс-мэр Михаил Кылварт говорит, что коалиции не удалось создать новое видение управления столицей.

14 апреля Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали новое коалиционное соглашение по управлению Таллинном. Соглашение обещало серьезные изменения в плане развития городского пространства, а также, например, в сфере образования и транспорта. Мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) рассказал, что первые сто дней, завершившиеся 23 июля, были радостными, но очень напряженными.

„Конечно, было сделано многое. Коалиционное соглашение амбициозное, коалиция свежая в том смысле, что коллегам пришлось к ней привыкнуть, но мы взяли быка за рога. Даже летом дела идут на удивление быстро, хотя коллеги по очереди отдыхают. На самом деле, работа идет для того, чтобы провести необходимую подготовку к следующей бюджетной процедуре в сентябре, о которой мы договорились в части реформ в коалиционном соглашении“.

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