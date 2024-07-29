100 дней у власти | Осиновский критикует Кылварта, экс-мэр отвечает тем же, а где во всем этом интересы жителей?

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Своими достижениями представители новой городской власти называют как принятие дополнительного бюджета, так и реорганизацию старой городской системы. Однако экс-мэр Михаил Кылварт говорит, что коалиции не удалось создать новое видение управления столицей.
14 апреля Социал-демократическая партия, Партия реформ, Isamaa и Eesti 200 подписали новое коалиционное соглашение по управлению Таллинном. Соглашение обещало серьезные изменения в плане развития городского пространства, а также, например, в сфере образования и транспорта. Мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) рассказал, что первые сто дней, завершившиеся 23 июля, были радостными, но очень напряженными.
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