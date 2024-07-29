ШТОРМ | К полудню в некоторых местах может выпасть месячная норма осадков!

К полуночи количество осадков на юге Эстонии достигло 25 миллиметров, сообщило Агентство по охране окружающей среды. Во многих частях Эстонии сегодня продолжится очень сильный дождь. Сила ветра составит от 12 м/с до 18 м/с ночью. У Рижского залива порывами 15-27 м/с.

Дорожные условия очень тяжелые (видео снято после полуночи на трассе Таллинн-Тарту).

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К утру понедельника примерное количество выпавших осадков составляет 40-70 мм в Южной Эстонии, 25-50 мм в Центральной Эстонии, до 25 мм в Северной Эстонии и на островах.

Синоптик Кайро Кийтсак в воскресенье вечером отметил в Facebook, что перед приближающейся грозой развиваются перистые облака. Они вызывают сильные ливни, а иногда и грозы. „Ранее в Валга выпало 18 мм осадков. В Раквере за короткое время уже выпало более 10 мм“.

В тот же вечер было закрытие Вильяндиского фольк-фестиваля. Небо затянуло темными облаками около 7 часов вечера. Вскоре пошел дождь, но меломанам это настроение не испортило.

Циклон приблизился к нам из Литвы.

Литовский Delfi сообщает, что в Литве всю ночь дул сильный ветер, шел проливной дождь. В понедельник ненастье продолжается, муниципальная компания Grinda сообщает о продолжающихся работах по уборке поваленных деревьев и просит жителей без надобности не выходить из дома.

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