Поиски закончены: отправившийся купаться в озере пожилой мужчина найден мертвым
В воскресенье, 28 июля, 69-летний мужчина отправился купаться в озере Кюлитсе в волости Камбья, но на берег не вернулся. После продолжавшихся сутки поисков, в понедельник, его тело, к сожалению, было найдено при помощи гидролокатора в 30 метрах от берега.
Точную причину смерти установит вскрытие.
Глава оперативного отдела Лыунаской префектуры Балдур Пильден рассказал в воскресенье Delfi, что члены семьи пропавшего и другие люди сначала сами искали мужчину, как на берегу, так и в воде.
„Спасатели прибыли в течение десяти минут и начали искать мужчину в воде на гидроциклах“, - сказал Пильден.
Сообщение о пропавшем мужчине поступило в центр тревоги около 15 часов. Таким образом, поиски продолжались почти сутки.
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