Поиски закончены: отправившийся купаться в озере пожилой мужчина найден мертвым

Точную причину смерти установит вскрытие.

Глава оперативного отдела Лыунаской префектуры Балдур Пильден рассказал в воскресенье Delfi, что члены семьи пропавшего и другие люди сначала сами искали мужчину, как на берегу, так и в воде.

„Спасатели прибыли в течение десяти минут и начали искать мужчину в воде на гидроциклах“, - сказал Пильден.

Сообщение о пропавшем мужчине поступило в центр тревоги около 15 часов. Таким образом, поиски продолжались почти сутки.

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