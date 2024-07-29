Что будет с шахтерами и энергетиками? В этом году в Ида-Вирумаа могут исчезнуть еще сотни рабочих мест
За последние полгода Eesti Energia сократила несколько сотен шахтеров. И не исключено, что вскоре еще сотни шахтеров и энергетиков могут лишиться рабочих мест. „МК-Эстония“ выяснила, какие перспективы открываются для людей из Ида-Вирумаа, если они потеряют работу.
Зимой и весной этого года Enefit Power – дочерняя фирма Eesti Energia, которая управляет сланцевыми электростанциями и добычей сланца, – сократила сотни шахтеров.
Два года назад, когда разгорелся энергетический кризис, Enefit Power продавала электричество с хорошей прибылью. Тогда для работы даже пришлось привлечь уволенных за годы до кризиса шахтеров.
Теперь же необходимость поддерживать работоспособность сланцевых электростанций привела Enefit Power к серьезным финансовым трудностям, в результате чего предприятие ищет возможности урезать расходы и сокращает сотрудников.
Ждут ли Ида-Вирумаа большие сокращения?
Могут исчезнуть сотни рабочих мест
Еще весной этого года издание Ärileht сообщало, что было ликвидировано около 400 рабочих мест. По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко и руководителя (с 05.07 – бывшего, прим. ред.) Enefit Power Андреса Вайнола, инвестиции в сланцевые заводы возвращены не будут. Невозможно также сохранить рабочие места шахтеров. Удар нанесли остановленное строительство завода масел и цена на электроэнергию, которая оставалась слишком низкой.
Теперь же не исключено, что может начаться новая волна сокращений. Как пишет газета „Северное побережье“, в конце июня шахта Estonia остановила работу, и все ее работники ушли до начала августа в коллективный отпуск. В августе остановится и работа на разрезе Narva.
Как считают в профсоюзе шахтеров и энергетиков, это делают для того, чтобы выиграть время и понять, сколько шахтеров и энергетиков останется на работе осенью.
Дело в том, что государство обязало Eesti Energia до конца 2026 года обеспечивать управляемую мощность производства электроэнергии в объеме до тысячи мегаватт. Для выполнения этого обязательства надо поддерживать старые электростанции в рабочем состоянии и платить зарплату их работникам, а также шахтерам – для сохранения способности добычи сланца.
Но уже в начале года представители Eesti Energia сообщили, что ситуация, когда приходится обеспечивать мощность производства электроэнергии в объеме 1000 мегаватт, а со стороны государства связанные с этим расходы не компенсируют, не может продолжаться бесконечно, ведь предприятие останется без денег. Только в прошлом году на это потребовалось 40 миллионов евро.
Как сообщил „Северному побережью“ Андрес Вайнола, бывший руководитель крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа Enefit Power, чтобы уменьшить затраты, они сократили рабочее время работников Балтийской электростанции. И теперь те получают лишь минимальную зарплату в размере 820 евро.
Для сравнения, в 2023 году средняя зарплата в Enefit Power составляла около 2100 евро.
Что говорят в Eesti Energia?
„Enefit Power не планирует увольнять сотни людей, – уверяет финансовый директор и член правления Enefit Power Меэлис Голдберг. – Коллективный отпуск шахтеров связан, прежде всего, с задержкой завершения строительства завода Enefit 280–2, которая произошла из-за приостановки разрешения на строительство, когда Госсуд удовлетворил жалобу экоактивистов в октябре 2023 года. Задержка привела к тому, что завершение строительства завода отстало от графика примерно на 4 месяца. Летний отпуск шахтеров призван перераспределить производственную нагрузку, и в конце лета шахтеры возвращаются к работе“.
По его словам, Enefit Power работает в рыночных условиях, выполняя требования, установленные государством.
„Поскольку мы обязаны сохранить резерв мощности в 1000 МВт до 2026 года, необходимы и рабочие места, связанные с производством электроэнергии, – подчеркивает Голдберг. – Однако если рассматривать отдельные рыночные условия, производство электроэнергии из сланца уже почти полтора года не может конкурировать со старыми установками. Это значит, что за счет сохранения резервных мощностей мы не получаем доход, потому что цена низкая. Обслуживание старого оборудования и соответствующие расходы на персонал были оставлены на Enefit Power, что означает ежегодные затраты в размере около 40 миллионов евро. Понятно, что в долгосрочной перспективе ни одна компания не сможет нести такие расходы. Поэтому вместе с собственником, то есть эстонским государством, мы ищем решение, как покрыть стоимость резервов, необходимых для обеспечения энергоснабжения“.
Он добавляет, что Enefit Power участвует в открытом рынке электроэнергии со своими ведущими электростанциями, где цену определяет удовлетворение спроса и предложения.
„В последние годы производство возобновляемой энергии увеличилось, – констатирует Голберг. – В то же время цена на природный газ упала, а цена квоты на выбросы CO2 выросла. Из-за совокупности этих факторов электростанции, находящиеся под управлением Enefit Power, за исключением электростанции Аувере, по большей части не могут выйти на рынок, а значит – не приносят дохода. Enefit Power с 1 апреля законсервировала убыточный блок Балтийской электростанции. В летний период ее сотрудники работают в условиях сокращенного рабочего времени, это затрагивает около 70 работников. Однако нам удалось организовать работу и отпуска сотрудников так, что в июне рабочее время было сокращено для как можно меньшего количества людей“.
По его словам, на данный момент стратегическое направление Enefit Power – более эффективная добыча сланца и развитие химической промышленности.
„Исходя из этого, мы предложили сотрудникам возможность получить дополнительные специальности или устроиться на работу, связанную с химической промышленностью, – отмечает Голдберг. – Мы тесно сотрудничаем с TalTech, и у работников есть условия для саморазвития. Завершение строительства нового завода „Enefit 280–2“ обеспечит 450 рабочих мест, поэтому быстрое завершение строительства и плановый запуск пиролизной установки в конце 2024 года очень важны для промышленного развития области. Увеличение объемов производства является для нас необходимым условием для того, чтобы сделать следующие шаги в сторону химической промышленности и пиролиза различных отходов (шины, пластмассы). Это создаст дополнительные рабочие места в области химии для населения Ида-Вирумаа“.
Что говорят в Кассе по безработице?
„В этом году Касса по безработице не получила от Eesti Energia или Enefit ни одного уведомления о коллективном увольнении, – говорит руководитель отдела по реагированию на сокращения Кассы по безработице Айлен Вессманн. – Поэтому мы не знаем, скольких людей и конкретно каких должностей могут коснуться увольнения. Только тогда, когда человек становится на учет в Кассу по безработице, мы можем оценить его опыт, навыки, умения, размер потенциального пособия и т. д. Касса имеет необходимые ресурсы и возможности для предоставления соответствующих услуг и выплаты пособий тем, кого увольняют“.
Работник, получивший уведомление об увольнении, сразу может обратиться в Кассу по безработице для получения всей необходимой информации и встать на учет. Касса выступает посредником в предложениях о работе, организует встречи с потенциальными работодателями, направляет и т. д.
Еще до окончания трудовых отношений можно получить консультации по вопросам карьеры и обучения.
С января 2024 года Касса по безработице оказывает поддержку работникам из Ида-Вирумаа, которые в ходе сокращения потребности в рабочей силе, связанного с изменениями в сланцевом секторе, потеряли или могут потерять работу. Касса по безработице выплачивает пособие людям, сокращенным из сланцевого сектора и приступившим к новой работе вне этого сектора, чтобы помочь им найти новую работу в другом секторе.
„Кроме того, мы будем поддерживать развитие навыков этих людей в уровневом обучении или приобретении микроквалификации, – говорит Вессманн. – Ведь нельзя сказать, что полученная когда-то специальность горного инженера, шахтера или энергетика больше не нужна. Скорее, это – база, на которой можно построить что-то новое. Инженерная компетенция очень ценна. Вопрос в том, что если ситуация на рынке труда изменится, как оценить эту компетенцию, чтобы она пригодилась для чего-то нового. Для этого Касса по безработице дает возможность переподготовки – у нас есть как финансовые ресурсы, так и советы, рабочая сила по каким профессиям нужна сегодня и в отдаленном будущем“.
Она добавляет: „События показывают, что нужно быть готовым к переменам, ведь сегодня рынок труда нуждается в совершенно других навыках, чем десятилетия назад. Потребность в работниках различных профессий постоянно меняется. Появляются новые рабочие места, требующие иных умений, чем приобретаемые ранее. Важно быть готовым совершенствоваться или научиться чему-то абсолютно новому. А в случае с Ида-Вирумаа важна и готовность работать в других регионах Эстонии, если это потребуется. В настоящее время отделение Кассы по безработице в Ида-Вирумаа предлагает примерно 400 рабочих мест, из которых около 150 – в секторе обрабатывающей промышленности“.
Развитие навыков
Касса по безработице приглашает работников предприятий сланцевого сектора обсудить с консультантом по карьере, какая профессия может подойти им в будущем и где они могут получить навыки, необходимые для работы в этой профессии. При необходимости в ходе консультирования можно договориться о дальнейших действиях по развитию навыков и составить план действий.
После того, как план действий составлен и согласован, человек может выбрать согласованное обучение из числа курсов, предлагаемых партнерами карты обучения Кассы по безработице. Или получить пособие на участие в уровневом обучении и приступить к приобретению новых навыков в профессиональном или высшем учебном заведении.
В 2024 году размер пособия составляет 362,70 евро в месяц. Касса также поддерживает с 2024/2025 учебного года человека одноразовым пособием на получение микроквалификации (1088,10 евро в 2024 году), если он проходит учебную программу, состоящую не менее чем из 18 зачетных баллов, начал учиться будучи безработным или все еще работая в сланцевом секторе, а обучение финансируется из Фонда справедливого перехода.
Пособие на трудоустройство
С 1 января 2024 года работникам сланцевого сектора Ида-Вирумаа, которые потеряли или могут потерять работу в ходе сокращения, оказывают поддержку.
Человек, сокращенный из сланцевого сектора и начавший работать в другом секторе, может ходатайствовать о пособии на трудоустройство. Пособие выплачивают в течение 6–12 месяцев, его размер составляет до 1000 евро в месяц (брутто).
Человек, работавший на предприятии сланцевого сектора и зарегистрированный в Кассе по безработице в качестве безработного, а также работник предприятия сланцевого сектора имеют возможность через Кассу по безработице развивать свои навыки.
Предприятия, входящие в сланцевый сектор: Eesti Energia AS, Enefit Power AS, Enefit Solutions AS, KIRDE VARAD AS, Osaühing VKG Kaevandused, VIRU KEEMIA GRUPP AS, Osaühing VKG Energia, OÜ VIRU RMT, VKG Logistika OÜ, VKG OIL AS, KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ.
Вы имеете право на получение пособия на трудоустройство при выполнении следующих условий:
вы встали на учет в качестве безработного в Ида-Вирумааском отделении Кассы по безработице как минимум в течение 60 дней после окончания работы в сланцевом секторе;
вы работали на предприятии сланцевого сектора в общей сложности не менее 24 месяцев из 36 месяцев, предшествовавших дате регистрации в качестве безработного;
вам была назначена страховая компенсация по безработице;
вы приcтупаете к работе вне сланцевого сектора бессрочно не позднее чем в течение 100 дней с даты принятия решения о назначении выплаты страховой компенсации по безработице.
Заявление о пособии на трудоустройство вы можете подать в подходящем для вас отделении Кассы по безработице или по электронной почте по адресу idaviru@tootukassa.ee или tt@tootukassa.ee
Более подробную информацию о мерах поддержки работников сланцевого сектора можно получить по адресу электронной почты Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице idaviru@tootukassa.ee или по телефону 332 1700.
Срок выплаты пособия на трудоустройство зависит от стажа страхования от безработицы. Если стаж страхования от безработицы – меньше 5 лет, пособие выплачивают в течение 6 месяцев.
Если стаж страхования от безработицы составляет от 5 до 10 лет, пособие выплачивают в течение 9 месяцев.
Если стажа страхования от безработицы – более 10 лет, пособие выплачивают в течение 12 месяцев.
Размер пособия рассчитывают исходя из средней зарплаты работника за один календарный день (данные берут за девять месяцев). Учитывают зарплату, полученную за девять месяцев работы, предшествующих последним трем месяцам работы, с которой были удержаны взносы на страхование от безработицы. Сумму зарплаты за эти девять месяцев делят на 270 и получают среднюю зарплату за один календарный день. Затем эту сумму умножают на 30 и таким образом получают сумму средней зарплаты за один месяц.
Размер пособия в течение одного календарного месяца составляет 30% от средней зарплаты человека в месяц, работающего в сланцевой промышленности, но не более 1000 евро (брутто) в месяц.
Пособие на трудоустройство выплачивают задним числом: пособие за предыдущий месяц поступит на ваш банковский счет до 15-го числа текущего месяца. Из назначенной суммы пособия удерживают подоходный налог.
NB! Пособие не выплачивают за месяцы, когда продолжительность трудовых или служебных отношений составляет менее 14 календарных дней.
Источник: tootukassa.ee
Пособие на приобретение микроквалификации
Цель пособия – поддержка приобретения микроквалификации работниками предприятий сланцевого сектора или работавшими в нем лицами, чтобы способствовать профессиональной мобильности.
Кому выплачивают пособие?
Безработному, который в начале учебы до регистрации в качестве безработного последний раз работал на предприятии сланцевого сектора на основании трудового договора или обязательственно-правового договора, заключенного для оказания услуги, и начал приобретать микроквалификацию после работы на предприятии сланцевого сектора и постановки на учет в качестве безработного
Работнику трудоспособного возраста (от 16 лет до времени выхода на пенсию), работающему в начале учебы на предприятии сланцевого сектора на основании трудового договора или обязательственно-правового договора, заключенного для оказания услуги, во время начала получения микроквалификации.
В каком случае выплачивают пособие?
Пособие выплачивают, если вы завершаете учебную программу по микроквалификации, которая финансируется из Фонда справедливого перехода.
Министерство образования и науки передает список поддерживаемых программ микроквалификации в Кассу по безработице. Открытие первых программ обучения запланировано на II квартал 2025 года, и Касса по безработице опубликует список программ обучения на этой странице, как только Министерство образования и науки передаст список программ обучения.
Размер пособия составляет 31-кратную дневную ставку пособия по безработице, действующую на день приобретения микроквалификации. В 2024 году эта сумма составляет 1088,10 евро.
Касса по безработице выплатит вам одноразовое пособие на приобретение микроквалификации в течение шести месяцев после получения микроквалификации.
Источник: tootukassa.ee
Пособие на участие в уровневом обучении
Цель пособия на участие в уровневом обучении – поддержка работников предприятия сланцевого сектора или безработных, которые там работали, в получении профессионального образования или высшего образования, способствуя приобретению навыков, необходимых в регионе.
Кому выплачивают пособие на участие в уровневом обучении?
Безработным, которые до того, как встали на учет, работали на предприятии сланцевого сектора на основании трудового договора или обязательственно-правового договора, заключенного для оказания услуги.
Работникам трудоспособного возраста (с 16 лет до времени выхода на пенсию), работающим на предприятии сланцевого сектора на основании трудового договора или обязательственно-правового договора, заключенного для оказания услуги, и имеющим на основании Закона о страховании от безработицы стаж страхования от безработицы не менее 12 месяцев (за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявления).
Пособие выплачивают безработным и работникам, если они на момент ходатайства не обучаются по программам профессионального образования, прикладного высшего образования или бакалавриата, или с момента поступления на обучение прошло не более 60 календарных дней.
Лицу, нахождение которого на учете в качестве безработного было прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона о мерах рынка труда в связи с несоответствием условиям п. 10 ч. 4 ст. 8 того же закона, выплачивают пособие на участие в уровневом обучении, если заявление на получение пособия подано в течение 60 календарных дней после начала обучения. Зачисление на учебу учитывается на основании данных, внесенных в инфосистему образования Эстонии (EHIS).
Пособие на участие в уровневом обучении не выплачивают лицу, которое на основании данных, внесенных в инфосистему образования Эстонии, в течение 12 месяцев, предшествующих подаче заявления, прекратило обучение по учебной программе профессионального образования, прикладного высшего образования или бакалавриата, за исключением случая, если лицо обучалось в месте обучения, где учащемуся должны были быть возмещены расходы на обучение.
Для получения пособия необходимо:
если вы работаете, обратитесь к консультанту по карьере в Кассу по безработице. Вы можете записаться на консультацию в среде e-töötukassa (вход с ID-картой, Smart-ID или mobiil-ID) или связавшись с консультантом по карьере в подходящем для вас бюро.
если вы зарегистрированы в качестве безработного, вы можете получить информацию у своего консультанта. Консультант проверит наличие учебных программ, поддерживаемых Кассой по безработице, по выбранной вами специальности и, если вы принадлежите к целевой группе для получения пособия, согласует с вами в плане действий поддержку участия в уровневом обучении и срок начала обучения.
NB! Пособие выплачивают, если вы начинаете обучение не позднее чем в течение 12 месяцев с момента согласования в плане действий участия в уровневом обучении.
Касса по безработице проверит, соответствуете ли вы условиям получения пособия на момент подачи заявления.
Заявление должно быть подано до даты внесения в список учебного заведения или не позднее 60 календарных дней с даты внесения в список учебного заведения.
Источник: tootukassa.ee
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