Что будет с шахтерами и энергетиками? В этом году в Ида-Вирумаа могут исчезнуть еще сотни рабочих мест

Но уже в начале года представители Eesti Energia сообщили, что ситуация, когда приходится обеспечивать мощность производства электроэнергии в объеме 1000 мегаватт, а со стороны государства связанные с этим расходы не компенсируют, не может продолжаться бесконечно, ведь предприятие останется без денег. Только в прошлом году на это потребовалось 40 миллионов евро.

Дело в том, что государство обязало Eesti Energia до конца 2026 года обеспечивать управляемую мощность производства электроэнергии в объеме до тысячи мегаватт. Для выполнения этого обязательства надо поддерживать старые электростанции в рабочем состоянии и платить зарплату их работникам, а также шахтерам – для сохранения способности добычи сланца.

Как считают в профсоюзе шахтеров и энергетиков, это делают для того, чтобы выиграть время и понять, сколько шахтеров и энергетиков останется на работе осенью.

Теперь же не исключено, что может начаться новая волна сокращений. Как пишет газета „Северное побережье“, в конце июня шахта Estonia остановила работу, и все ее работники ушли до начала августа в коллективный отпуск. В августе остановится и работа на разрезе Narva.

Еще весной этого года издание Ärileht сообщало, что было ликвидировано около 400 рабочих мест. По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко и руководителя (с 05.07 – бывшего, прим. ред.) Enefit Power Андреса Вайнола, инвестиции в сланцевые заводы возвращены не будут. Невозможно также сохранить рабочие места шахтеров. Удар нанесли остановленное строительство завода масел и цена на электроэнергию, которая оставалась слишком низкой.

Два года назад, когда разгорелся энергетический кризис, Enefit Power продавала электричество с хорошей прибылью. Тогда для работы даже пришлось привлечь уволенных за годы до кризиса шахтеров.

„Поскольку мы обязаны сохранить резерв мощности в 1000 МВт до 2026 года, необходимы и рабочие места, связанные с производством электроэнергии, – подчеркивает Голдберг. – Однако если рассматривать отдельные рыночные условия, производство электроэнергии из сланца уже почти полтора года не может конкурировать со старыми установками. Это значит, что за счет сохранения резервных мощностей мы не получаем доход, потому что цена низкая. Обслуживание старого оборудования и соответствующие расходы на персонал были оставлены на Enefit Power, что означает ежегодные затраты в размере около 40 миллионов евро. Понятно, что в долгосрочной перспективе ни одна компания не сможет нести такие расходы. Поэтому вместе с собственником, то есть эстонским государством, мы ищем решение, как покрыть стоимость резервов, необходимых для обеспечения энергоснабжения“.

„Enefit Power не планирует увольнять сотни людей, – уверяет финансовый директор и член правления Enefit Power Меэлис Голдберг. – Коллективный отпуск шахтеров связан, прежде всего, с задержкой завершения строительства завода Enefit 280–2, которая произошла из-за приостановки разрешения на строительство, когда Госсуд удовлетворил жалобу экоактивистов в октябре 2023 года. Задержка привела к тому, что завершение строительства завода отстало от графика примерно на 4 месяца. Летний отпуск шахтеров призван перераспределить производственную нагрузку, и в конце лета шахтеры возвращаются к работе“.

Как сообщил „Северному побережью“ Андрес Вайнола, бывший руководитель крупнейшего предприятия Ида-Вирумаа Enefit Power, чтобы уменьшить затраты, они сократили рабочее время работников Балтийской электростанции. И теперь те получают лишь минимальную зарплату в размере 820 евро.

„В этом году Касса по безработице не получила от Eesti Energia или Enefit ни одного уведомления о коллективном увольнении, – говорит руководитель отдела по реагированию на сокращения Кассы по безработице Айлен Вессманн. – Поэтому мы не знаем, скольких людей и конкретно каких должностей могут коснуться увольнения. Только тогда, когда человек становится на учет в Кассу по безработице, мы можем оценить его опыт, навыки, умения, размер потенциального пособия и т. д. Касса имеет необходимые ресурсы и возможности для предоставления соответствующих услуг и выплаты пособий тем, кого увольняют“.

„Исходя из этого, мы предложили сотрудникам возможность получить дополнительные специальности или устроиться на работу, связанную с химической промышленностью, – отмечает Голдберг. – Мы тесно сотрудничаем с TalTech, и у работников есть условия для саморазвития. Завершение строительства нового завода „Enefit 280–2“ обеспечит 450 рабочих мест, поэтому быстрое завершение строительства и плановый запуск пиролизной установки в конце 2024 года очень важны для промышленного развития области. Увеличение объемов производства является для нас необходимым условием для того, чтобы сделать следующие шаги в сторону химической промышленности и пиролиза различных отходов (шины, пластмассы). Это создаст дополнительные рабочие места в области химии для населения Ида-Вирумаа“.

„В последние годы производство возобновляемой энергии увеличилось, – констатирует Голберг. – В то же время цена на природный газ упала, а цена квоты на выбросы CO2 выросла. Из-за совокупности этих факторов электростанции, находящиеся под управлением Enefit Power, за исключением электростанции Аувере, по большей части не могут выйти на рынок, а значит – не приносят дохода. Enefit Power с 1 апреля законсервировала убыточный блок Балтийской электростанции. В летний период ее сотрудники работают в условиях сокращенного рабочего времени, это затрагивает около 70 работников. Однако нам удалось организовать работу и отпуска сотрудников так, что в июне рабочее время было сокращено для как можно меньшего количества людей“.

Работник, получивший уведомление об увольнении, сразу может обратиться в Кассу по безработице для получения всей необходимой информации и встать на учет. Касса выступает посредником в предложениях о работе, организует встречи с потенциальными работодателями, направляет и т. д.

Еще до окончания трудовых отношений можно получить консультации по вопросам карьеры и обучения.

С января 2024 года Касса по безработице оказывает поддержку работникам из Ида-Вирумаа, которые в ходе сокращения потребности в рабочей силе, связанного с изменениями в сланцевом секторе, потеряли или могут потерять работу. Касса по безработице выплачивает пособие людям, сокращенным из сланцевого сектора и приступившим к новой работе вне этого сектора, чтобы помочь им найти новую работу в другом секторе.

„Кроме того, мы будем поддерживать развитие навыков этих людей в уровневом обучении или приобретении микроквалификации, – говорит Вессманн. – Ведь нельзя сказать, что полученная когда-то специальность горного инженера, шахтера или энергетика больше не нужна. Скорее, это – база, на которой можно построить что-то новое. Инженерная компетенция очень ценна. Вопрос в том, что если ситуация на рынке труда изменится, как оценить эту компетенцию, чтобы она пригодилась для чего-то нового. Для этого Касса по безработице дает возможность переподготовки – у нас есть как финансовые ресурсы, так и советы, рабочая сила по каким профессиям нужна сегодня и в отдаленном будущем“.