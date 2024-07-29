Новости Эстонии
29.07.2024, 07:02

„Эстонский язык с чудовищным акцентом“. Что ждет русскоязычных учеников в новом учебном году?

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В новом учебном году часть педагогов не смогут продолжать работу из-за несоответствия требованиям к знанию эстонского языка
В новом учебном году часть педагогов не смогут продолжать работу из-за несоответствия требованиям к знанию эстонского языка
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

RusDelfi поговорил с учителями ласнамяэской школы, которые уверены, что реформа образования давно назрела, поскольку „русская школа в Эстонии себя изжила“. Однако, по их мнению, реализация требует другого подхода, иначе у русскоязычных детей не будет ни хорошего владения эстонским языком, ни знаний по предметам.

Учитель начальных классов в ласнамяэской школе Екатерина*, с более чем 30-летним опытом работы, в этом году завершила ведение второго класса. С сентября она начнет обучать третий класс. Поскольку переход на эстоноязычное обучение в 2024 году затронет первые и четвертые классы, у нее будет еще один год, чтобы сдать экзамен на высшую категорию владения эстонским языком. Сейчас ее уровень – B2.

Екатерина уверена, что на данном этапе ей будет сложно сдать этот экзамен из-за высоких требований. Для примера, в июне около 150 таллиннских работников сферы образования попытались сдать языковые экзамены на уровни B2 и C1, но только 30 из них смогли добиться желаемого результата. При этом проблема, как ей кажется, гораздо глубже: одно дело – выучить язык до определенного уровня, и совсем другое – преподавать на этом языке. Она убеждена, что „без языковой среды язык будет мертвым“.

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