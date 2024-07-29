„Эстонский язык с чудовищным акцентом“. Что ждет русскоязычных учеников в новом учебном году?

Учитель начальных классов в ласнамяэской школе Екатерина*, с более чем 30-летним опытом работы, в этом году завершила ведение второго класса. С сентября она начнет обучать третий класс. Поскольку переход на эстоноязычное обучение в 2024 году затронет первые и четвертые классы, у нее будет еще один год, чтобы сдать экзамен на высшую категорию владения эстонским языком. Сейчас ее уровень – B2.

Екатерина уверена, что на данном этапе ей будет сложно сдать этот экзамен из-за высоких требований. Для примера, в июне около 150 таллиннских работников сферы образования попытались сдать языковые экзамены на уровни B2 и C1, но только 30 из них смогли добиться желаемого результата . При этом проблема, как ей кажется, гораздо глубже: одно дело – выучить язык до определенного уровня, и совсем другое – преподавать на этом языке. Она убеждена, что „без языковой среды язык будет мертвым“.