Никто не будет здесь строить второй Чернобыль: Рийгикогу принял постановление о поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии

В эту работу сделали свой вклад десятки чиновников и экспертов, которые поддержали этот важный процесс по анализу возможностей появления АЭС в Эстонии.

И эта аналитика была довольно основательной. Мы собрали более тысячи страниц материалов. Итоговый отчет, предоставленный Рийгикогу и общественности, мы сократили до 164 страниц, по сути – это резюме нашей работы, чтобы депутатам и жителям Эстонии было проще воспринимать информацию.

Все это время мы занимались анализом, разъяснительной работой, поиском дополнительной информации, организовывали брифинги по вопросам, связанным с атомной энергетикой, в Рийгикогу и правительстве.

– На самом деле, еще дольше. Хотя группу по исследованию возможностей появления АЭС в Эстонии сформировали по распоряжению правительства в апреле 2021 года, подготовка к ее созданию началась еще раньше, в 2019 году. Итоговый отчет был опубликован в конце декабря 2023 года.

– Вы занимались этой работой два с половиной года?

Но это решение – всего лишь первый шаг. Очень маленький, но важный шаг на пути к началу создания в Эстонии правовой основы и регулятора для появления здесь атомной электростанции. В общем, путь Эстонии к тому, чтобы у нас появилась своя АЭС, а мы могли использовать атомную энергию, еще очень длинный. И очень много работы еще впереди.

– Мне очень радостно, что это произошло. Это значит, что получила признание вся работа группы, которая в течение 2,5 лет занималась изучением возможностей появления в Эстонии АЭС. И основой для этого исторического решения послужил наш итоговый отчет. Рийгикогу своим решением показал, что Эстония открыта для появления здесь АЭС. И в будущем атомная энергия может стать частью энергетического портфеля Эстонии.

– Рийгикогу вынес положительное решение, которым дан „зеленый свет“ развитию атомной энергетики в Эстонии. Что вы чувствуете по этому поводу?

Принятое Рийгикогу постановление опиралось на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии, согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо. Глава этой рабочей группы Реэлика Руннель ответила на вопросы „МК-Эстонии“.

Да, мы понимаем, что некоторые беспокоятся. Но у людей есть возможность задать вопросы и получить ответы, чтобы сформировать свою собственную точку зрения.

Тем, кто против, могу посоветовать только ознакомиться с различными аспектами атомной энергии. Среди тех, кто уже изучил этот вопрос и получил информацию из достоверных источников, противников АЭС в Эстонии – очень мало. Проведенное в мае исследование общественного мнения показало, что к внедрению атомной энергии в Эстонии положительно относится 61% жителей страны. Против выступает 29% населения.

– В демократическом государстве это совершенно нормально. Не все приветствуют появление в Эстонии атомной энергии – да и не должны!

– В первую очередь – новые знания. Мы начнем развивать компетентность своего государства по вопросам использования атомной энергетики. Это значит – обучение специалистов, новые сферы образования, связанные с вопросами атомной энергетики, новые перспективы для молодежи.

Рабочая группа рассматривала, возможно ли появление АЭС в Эстонии – и если да, то при каких условиях. И должна была сделать выводы. Эта задача выполнена.

Да, критики возмущаются, что рабочая группа не смогла решить все проблемы энергетического сектора в Эстонии, рассмотреть все экономические аспекты, все взаимодействия с другими типами энергии. Действительно, рабочая группа этого не сделала – но у нее и не было такой задачи.

– Рабочая группа анализировала только возможности появления АЭС в Эстонии – согласно инструкциям ООН, которые составлены для тех стран, которые хотят начать использовать атомную энергию (это руководство предусматривает анализ 19 пунктов). И также исходила из мандата, данного ей Правительством Эстонской Республики, и тех задач, которые у нее были.

– Тем не менее этот итоговый отчет многие раскритиковали. Что бы вы ответили критикам?

– Как вы думаете, через сколько лет в Эстонии может появиться первая атомная электростанция ?

Так что возможностей у атомной энергии в Эстонии много, но все они требуют сначала соблюдения ряда условий.

Атомная энергия предоставит новые возможности и для нашей медицины – для производства медицинских радиоизотопов, которые используют в диагностике. Но все это нуждается в регуляции и законах.

Во-вторых, атомная энергия может обеспечить Эстонию не только электричеством, но и теплом – центральным отоплением, горячей водой.

Атомная энергия может привести в Эстонию новые инвестиции, которые, в свою очередь, создадут рабочие места для тысяч местных жителей.

– Во-первых, она может помочь нашему промышленному сектору, который хочет получать энергию по стабильным и прогнозируемым ценам. А волатильность и колебания на нашем рынке электроэнергии создают им сложную ситуацию, не позволяя прогнозировать объем своего производства, и порой вгоняют в убытки.

Разумеется, не нужно недооценивать риски. Но и не следует упускать те возможности, которые нам дает атомная энергия, просто из-за страха перед гипотетическими опасностями.

Но, конечно, нам нужны законы и постановления, которые будут регулировать использование атомной энергии с высочайшей строгостью и минимизировать риски. Необходимо создать ведомство, которое будет осуществлять надзор за соблюдением всех требований по безопасности.

По статистике, атомная энергия – одна из самых безопасных в мире. Мы не собираемся строить в Эстонии АЭС с технологией 1970–1980 гг. Разумеется, Эстония взвешивает появление только современной атомной электростанции, отвечающей самым высоким мировым стандартам безопасности и основанной на самых последних технологиях. Никто нам не будет здесь строить второй Чернобыль!

– Да, в прошлом были несчастные случаи и катастрофы на АЭС, но не нужно эти страхи переносить на современные технологии.

– Некоторые также боятся появления АЭС в Эстонии – потому что это опасно, и нам может грозить катастрофа.

– Появление возможности использования атомной энергии в странах, где ее до этого не было, все же долгосрочный процесс. Может пройти десяток лет, пока мы начнем более предметно говорить о том, чтобы производить в Эстонии атомную энергию.

Один из ограничивающих факторов – небольшая вместительность электросетей в Эстонии. Даже если говорить о маленьких модульных реакторах, которые можно подключить к нашей сети и которые в западных странах еще никто в коммерческих целях не использует, то многое зависит и от того, какая технология будет доступна в тот момент на рынке.

С учетом всего этого можно говорить, что АЭС в Эстонии появится точно не раньше 2035 года. Скорее даже в 2040–2050 гг.

– Многие жители Ида-Вирумаа не согласны, что именно их регион рассматривают как место для потенциального строительства атомной электростанции. Почему именно Ида-Вирумаа?

– Очень просто – условия окружающей среды, геология, электросеть и потенциальная рабочая сила. То есть в Ида-Вирумаа есть электросети, к которым проще всего подключить АЭС. Там большой потенциал для развития промышленности, а также ощущается нехватка рабочих мест. Поэтому Ида-Вирумаа и рассматривают как потенциально подходящий регион для строительства там атомной электростанции.

Из минусов – близко находится граница. Ведь чем ближе к границе, тем больше рисков. Поэтому нужно очень тщательно и продуманно спланировать расположение АЭС. Все риски будут учитывать при проектировании, чтобы обеспечить максимальную безопасность работы АЭС.

То есть нужно минимизировать риски и при этом активно повышать уровень жизни в Ида-Вирумаа.

– Также люди считают, что все уже заранее решено, и АЭС будет в любом случае строить Fermi Energia. Насколько это соответствует действительности?