Вице-мэр Алексей Яшин: в этом году в Таллинне на работу возьмут в два раза больше учителей, чем обычно

По словам Яшина, с точки зрения перехода на эстонский язык обучения в преддверии нового учебного года городу не хватает 15 учителей в первых классах и 25 - в четвертых.

„Это, конечно, решаемо, я бы даже сказал, что это нормальная ситуация, когда перед началом учебного года не хватает нескольких учителей. Наши школы каждый год набирают по паре сотен учителей, текучесть кадров в образовании по-прежнему высока“. Он отметил, что в этом году город возьмет на работу около 400 учителей, что в два раза больше, чем обычно.

В течение многих лет в таллиннских школах были директора, которые не говорили по-эстонски. Яшин отметил, что если таких директоров школ в городе не осталось еще до прихода нынешней власти, то с детскими садами дело обстоит иначе.

„Мы проводим развивающие собеседования с руководителями в очень доброжелательной форме, и если есть ощущение, что тот или иной критерий все-таки не соответствует - я говорю даже не о законе, а о современных образовательных потребностях и требованиях, - то мы все равно направляем людей либо работать в другой сфере, либо продолжать работу в сфере образования в другом ключе“. Он отметил, что за последнее время ушли или сделают это в ближайшее время около пяти директоров детских садов.

По поводу опорного персонала в школах Яшин сказал, что здесь людей требуется больше, но в Таллинне есть центр помощи в обучении, где работают 40 различных специалистов, включая психологов и логопедов, и через него проходит очень большое количество детей.

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