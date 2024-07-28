ФОТО | Пассажирский автобус въехал в ограждение рядом с T1, три человека получили травмы

По сообщению пресс-службы полиции, в автобусе находились десять человек, трое из них получили незначительные травмы.

„Специалисты скорой помощи осмотрели людей на месте. Одна из пострадавших, 77-летняя женщина, была доставлена в больницу для обследования“, - сказал представитель службы в интервью Delfi.

Автобусом управлял 62-летний мужчина, он был трезв.

На место прибыли спасатели для проверки, нет ли протечек или опасности возгорания.

По предвартительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность транспортного средства. Обстоятельства происшествия уточняются.

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