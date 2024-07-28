„Это был очень тяжелый год“. Известная эстонская фирма-производитель мороженого борется за выживание

Финансовые показатели компании в последние годы были не очень хорошими. В своем годовом отчете за 2022 год компания указала на это, заявив, что 2023 год станет годом выживания, в котором главное - не увеличить оборот, а сократить расходы и найти устойчивую экономическую модель.

„Можно сказать, что нам удалось достичь минимальной цели - выжить. Но это был действительно очень тяжелый год“, - пишет компания в своем годовом отчете. Ее представители отмечают, что оборот предприятия снизился как в Эстонии, так и в Финляндии, поскольку даже постоянные клиенты больше не могли покупать их продукцию на постоянной основе в условиях стремительно растущей цены потребительской корзины. „Мы видим, что у людей, кроме банкиров, недостаточно денег, чтобы покупать мороженое за восемь евро в этой экономической ситуации с 4-процентным Euribor. Они покупают, но гораздо реже, чем раньше“, - написала компания в своем отчете за третий квартал прошлого года.