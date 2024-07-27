Синоптики вынесли предупреждение: в воскресенье сильные дожди могут затопить улицы

В предстоящую ночь область низкого давления переместится из Скандинавии в сторону Финляндии и ее ложбина распространится через Балтийское море на страны Балтии. Ожидается малая и переменная облачность. Местами ливни и грозы. Местами туман. Ветер южных направлений, в Восточной Эстонии также западный 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 13-17 градусов, на побережье до 19 градусов.

В воскресенье в южной части стран Балтии сформируется активный субциклон, который переместится на север. Облака сгустятся. В южной части материка и на островах пройдут дожди, на севере местами ливни и грозы. Вечером дождь распрастранится по всей стране, ожидается гроза и осадки станут очень сильными. Ветер южный, на островах западный 2-8, порывами 11 м/с, в полдень начиная с островов повернет на северо-запад и север, в Восточной Эстонии на север и северо-восток, на западном побережье усилитися до 5-11, порывами до 17 м/с.

Гроза будет сопровождаться более сильными порывами. Температура воздуха 18-23 градуса, в Северо-Восточной Эстонии до 25 градусов.

Более подробное предупреждение о количестве осадков Агентство окружающей среды выпустит в воскресенье утром.

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