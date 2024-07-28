„Разве это дружественные цены?!“ Компания Tele2 сообщила о повышении цен, вызвав крайнее недовольство клиентов

„Мне тоже пришло сообщение, что цена повышается на 9 евро в месяц (новый пакет). В сообщении сказано, что „лучшие решения гарантируют лучшую и современную услугу“. А на деле по телефону невозможно разговаривать, даже если стоишь у открытого окна в 500 метрах от креста Мяо на шоссе Таллинн-Тарту. В той же квартире, когда был Q-GSM, можно было свободно говорить. И где эта услуга? Новостроек в окрестности не появилось. Деньги, потраченные на рекламу, можно было бы потратить на элементарную услугу, не хочу иметь ничего общего с этими G“, - заявит в социальных сетях Иллар, которому вторит Андрес: „Ничего себе „хорошая новость“! Пакет подорожал на 50%“.