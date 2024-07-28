28.07.2024, 15:25
„Разве это дружественные цены?!“ Компания Tele2 сообщила о повышении цен, вызвав крайнее недовольство клиентов(41)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Tele2 по примеру конкурентов решила упорядочить пакеты мобильной связи, в результате чего вырастут не только объемы предлагаемого интернета, но и цены, сообщает Delfi Forte.
„Какие, к черту, дружественные цены? Сегодня получил сообщение о продлении. Пакет, стоивший 7 евро, автоматически продлевается и стоит теперь 19.99 евро! Да гори Tele2 синим пламенем!“ - так некий Урмас прокомментировал повышение цены в социальных сетях [перевод сообщения максимально соответствует оригиналу].
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