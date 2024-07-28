Экономика
28.07.2024, 15:25

„Разве это дружественные цены?!“ Компания Tele2 сообщила о повышении цен, вызвав крайнее недовольство клиентов

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Tele2
Tele2
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Компания Tele2 по примеру конкурентов решила упорядочить пакеты мобильной связи, в результате чего вырастут не только объемы предлагаемого интернета, но и цены, сообщает Delfi Forte.

„Какие, к черту, дружественные цены? Сегодня получил сообщение о продлении. Пакет, стоивший 7 евро, автоматически продлевается и стоит теперь 19.99 евро! Да гори Tele2 синим пламенем!“ - так некий Урмас прокомментировал повышение цены в социальных сетях [перевод сообщения максимально соответствует оригиналу].

„Мне тоже пришло сообщение, что цена повышается на 9 евро в месяц (новый пакет). В сообщении сказано, что „лучшие решения гарантируют лучшую и современную услугу“. А на деле по телефону невозможно разговаривать, даже если стоишь у открытого окна в 500 метрах от креста Мяо на шоссе Таллинн-Тарту. В той же квартире, когда был Q-GSM, можно было свободно говорить. И где эта услуга? Новостроек в окрестности не появилось. Деньги, потраченные на рекламу, можно было бы потратить на элементарную услугу, не хочу иметь ничего общего с этими G“, - заявит в социальных сетях Иллар, которому вторит Андрес: „Ничего себе „хорошая новость“! Пакет подорожал на 50%“.

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