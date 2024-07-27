„Мы не ожидали такого большого падения“. Отечественный производитель штор вынужден сокращать работников

Еще год назад на предприятии Sunorek, занимающемся производством и продажей штор, работало 154 человека. Производитель оконных покрытий, получив доход от продаж в размере 9 миллиона евро, остался в убытке. К концу второго квартала этого года количество работников сократилось до 124. „Мы были вынуждены сократить людей, спад оказался таким значительным, что у нас просто не оказалось работы, которую мы могли бы предложить“, - сказал Индрек Палс (54), исполнительный директор и один из собственников предприятия, добавив, в ближайшее время предприятие сократит еще десять человек.