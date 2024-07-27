Экономика
27.07.2024, 16:30

„Мы не ожидали такого большого падения“. Отечественный производитель штор вынужден сокращать работников

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Предприятие Sunorek, по словам директора Индрека Палса, старалось отложить сокращение персонала до начала этого года.
Предприятие Sunorek, по словам директора Индрека Палса, старалось отложить сокращение персонала до начала этого года.
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

Предприятие Sunorek, выпускающее различные оконные покрытия с 1993 года, менее чем за год сократило 30 работников. За последний год продажи значительно упали, и в ближайшее время компания сократит еще десять человек. Руководитель Sunorek не видит выхода из сложившейся ситуации, пишет Delfi Ärileht.

Еще год назад на предприятии Sunorek, занимающемся производством и продажей штор, работало 154 человека. Производитель оконных покрытий, получив доход от продаж в размере 9 миллиона евро, остался в убытке. К концу второго квартала этого года количество работников сократилось до 124. „Мы были вынуждены сократить людей, спад оказался таким значительным, что у нас просто не оказалось работы, которую мы могли бы предложить“, - сказал Индрек Палс (54), исполнительный директор и один из собственников предприятия, добавив, в ближайшее время предприятие сократит еще десять человек.

Менее чем за год компания была вынуждена сократить офисный, производственный и торговый персонал. „Мы также провели реструктуризацию, объединили отделы, рассчитывая, что это даст определенный эффект. Ни один отдел пока не закрыли“, - сказал глава Sunorek, по словам которого салоны по продаже штор продолжают работать в семи городах Эстонии: Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере, Вильянди, Курессааре и Йыхви.

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