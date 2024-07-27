Вырастет из сына свин, если сын - свинёнок. Персонал кафе возмущен: почему родители все позволяют детям?

Несколько дней назад в детском уголке кафе Ott&Matilda Laulasmaa установили новую игровую детскую кухню. „Мы обустроили отличную игровую зону, даже посуда здесь настоящая“, - написали работники кафе в социальных сетях, выложив фотографии, судя по которым, родители не следят за своими детьми, из-за чего кафе приходится постоянно убирать за чужими детьми и наводить порядок.

„Мы полагаем, что ответственность за детей лежит на родителях, именно они должны проследить за тем, чтобы ребенок положил все вещи на прежнее место, не посыпал все щели едой, песком, веточками и т. д. Родители, в конце концов, после того как ваш ребенок поиграет на детской кухне, туда придут другие дети“, - написали работники кафе, отметив, что детский уголок устроен таким образом, чтобы взрослые могли видеть, чем заняты их дети.

В такой ситуации, как полагают работники кафе, лучше отказаться от детского уголка. „Приносим извинения, если задели чьи-то чувства. Просто нам кажется, что гораздо проще ликвидировать детскую кухню, оставив в зоне для детей только карандаши и бумагу, -написали они, призывая посетителей кафе внимательнее относиться к чужому имуществу. - Неужели персонал кафе должен терпеть подобное пренебрежительное отношение?“

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