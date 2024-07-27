Счастливчик из Эстонии выиграл в Eurojackpot почти 300 000 евро

Счастливый билет был куплен в интернете.

Кроме эстонца, комбинация 5+1 выпала игрокам из Финляндии, Швеции, Германии, Чехии и Польши. Также вчера был разыгран джекпот в размере более 42 миллионов евро, который поделили между игроками из Норвегии и Швеции.

В первой половине этого года Eesti Loto выплатила государству более 10 миллионов евро в виде налога на азартные игры. Игрокам за тот же период было выплачено выигрышей на сумму почти 22 миллиона евро.

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