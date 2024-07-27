Ляэнеметс: родители, отправляя детей в Крым, подвергают их жизнь опасности. Ведется расследование

„10 июля я получил через социальные сети информацию, что в Нарве мужчина планирует отправить детей из Эстонии в пропагандистский лагерь, имеющий отношение к организациям, связанным с российским режимам. Лагерь расположен в оккупированном Крыму, охваченном активными боевыми действиями“, - сообщил Ляэнеметс в социальных сетях.

По словам Ляэнеметса, он передал информацию полиции и КаПо, после чего было инициировано расследование. Работникам Департамента полиции и погранохраны было дано задание обращать особое внимание на пересечение границы несовершеннолетними лицами.

„Министерство внутренних дел получило также письменное уведомление о возможной причастности конкретного лица к этому проекту. Я был крайне разочарован, узнав, что этим человеком оказался член Социал-демократической партии, в настоящее время активно не участвующий в ее работе“, - сказал он.

Как добавил Ляэнеметс, родители, отправляя детей в Крым и давая на это разрешение, тем самым подвергают их жизнь опасности.

„Крым - зона активных боевых действий. Учитывая, как Россия атакует Украину, никто не может чувствовать себя в безопасности в районе боевых действий, включая Крым. То обстоятельство, что речь идет о пропагандистском лагере, в котором сознательно распространяются ложные воззрения о демократическом мире, является отягчающим. К Эстонии здесь не относятся дружелюбно. Родитель ребенка, выбравший Эстонию своим местом жительства, должен это сознавать и относиться серьезно, независимо от того, какое у него гражданство, - отметил Ляэнеметс, добавив, что причастность к организации отдыха детей в таких лагерях, по сути, способствует направленной против Эстонии пропагандистской деятельности, что недопустимо. - Я благодарен за переданную информацию, если кто-то располагает дополнительными сведениями, то, пожалуйста, сообщите их“.

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