В карьере Мяннику утонула 18-летняя девушка

Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьер Мяннику. По поступившей информации, подруги вместе пошли купаться в карьер, но, выйдя из воды, одна из них не обнаружила свою подругу. На место происшествия выехали спасатели из команды Нымме, которые по прибытию на место спустили на воду лодку и начали поиски.