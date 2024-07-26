ЧП и криминал
26.07.2024, 21:50

В карьере Мяннику утонула 18-летняя девушка

 
Выражаем соболезнования близким
Выражаем соболезнования близким
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьер Мяннику.

Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьер Мяннику. По поступившей информации, подруги вместе пошли купаться в карьер, но, выйдя из воды, одна из них не обнаружила свою подругу. На место происшествия выехали спасатели из команды Нымме, которые по прибытию на место спустили на воду лодку и начали поиски.

Через несколько десятков минут девушка была найдена примерно в 20 метрах от берега. Спасатели вытащили её из воды и передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата, и спасти девушку не удалось.

В этом году в Эстонии утонуло 18 человек.

RusDelfi
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