В карьере Мяннику утонула 18-летняя девушка
Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьер Мяннику.
Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьер Мяннику. По поступившей информации, подруги вместе пошли купаться в карьер, но, выйдя из воды, одна из них не обнаружила свою подругу. На место происшествия выехали спасатели из команды Нымме, которые по прибытию на место спустили на воду лодку и начали поиски.
Через несколько десятков минут девушка была найдена примерно в 20 метрах от берега. Спасатели вытащили её из воды и передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата, и спасти девушку не удалось.
В этом году в Эстонии утонуло 18 человек.