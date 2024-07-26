Уполномоченный по правам человека подозревает дискриминацию в Omniva

Уполномоченный по правам человека Кристиан Веске выразил мнение, что, основываясь на собранных доказательствах, есть основания полагать, что постановления, введенные в действие в компании AS Eesti Post в январе, могут быть дискриминационными. В частности, постановления „Принципы выплаты бонусов для распределительных центров и пунктов в Таллинне и Харьюмаа“ и „Принципы выплаты бонусов для распределительных центров и пунктов в остальной Эстонии (кроме Таллина и Харьюмаа)“ устанавливают размеры бонусов, зависящие от региона работы сотрудника.

В ходе проверки было установлено, что в 2021 году система выплаты бонусов позволяла сотрудникам на определенных должностях по всей Эстонии получать до 240 евро в квартал за отличное выполнение работы. Однако в постановлениях, вступивших в силу в 2024 году, максимальные размеры бонусов различаются: в Таллинне и Харьюмаа они составляют 225-300 евро в квартал в зависимости от должности, в то время как в остальной Эстонии — 180-240 евро.