26.07.2024, 18:35
Уполномоченный по правам человека подозревает дискриминацию в Omniva
ФОТО: | Delfi Meedia
Уполномоченный по правам человека Кристиан Веске утверждает, что в компании Omniva дискриминируют сотрудников, поскольку их бонусы зависят от региона, в котором они выполняют свою работу.
Уполномоченный по правам человека Кристиан Веске выразил мнение, что, основываясь на собранных доказательствах, есть основания полагать, что постановления, введенные в действие в компании AS Eesti Post в январе, могут быть дискриминационными. В частности, постановления „Принципы выплаты бонусов для распределительных центров и пунктов в Таллинне и Харьюмаа“ и „Принципы выплаты бонусов для распределительных центров и пунктов в остальной Эстонии (кроме Таллина и Харьюмаа)“ устанавливают размеры бонусов, зависящие от региона работы сотрудника.
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