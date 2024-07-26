ЧП и криминал
26.07.2024, 16:32

ВИДЕО | Под Таллинном подросток зацепился за поезд. Это может обернуться крупным штрафом

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Rongi küljes rippumine võib lõppeda väga õnnetult. Aga ka trahviga.
Rongi küljes rippumine võib lõppeda väga õnnetult. Aga ka trahviga.
ФОТО: Delfi Meedia

В среду в службу поддержки Elron поступило несколько сообщений о том, что молодые люди зацепились за сцепку поезда, направлявшегося в Таллинн. Этот опасный поступок может закончиться смертельным исходом и строго наказывается.

„Elron осведомлен о данном инциденте, произошедшем 24.07.2024, когда молодые люди ехали на сцепном устройстве поезда от станции Нымме к станции Лиллекюла“, — сообщил специалист по железнодорожной безопасности Elron Мадис Колли, комментируя видео, поступившее в Delfi в среду днем.

На видео запечатлен один из подростков, который сидит на задней части сцепного устройства поезда, отходящего от станции Тонди.

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