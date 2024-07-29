Пропавший две недели назад 16-летний молодой человек нашелся

17 июля опекун молодого человека сообщил полиции, что парню разрешено навещать своих родственников в Рапламаа, и 16 июля он должен был вернуться в приют, расположенный в деревне Сиймусти в Йыгевамаа, но не сделал этого.

Отмечалось, что молодой человек может находится как в Рапламаа, так и в Пярнумаа, но не исключены и другие регионы Эстонии.

Полиция просила все, кто видел пропавшего или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.

Сегодня, 29 июля, полиция сообщила, что парень сам вернулся домой и с ним все порядке.

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