Пропавший две недели назад 16-летний молодой человек нашелся
В пятницу, 26 июля, полиция попросила помощи в установлении местонахождения 16-летнего молодого человека, который после посещения дома не вернулся приют в Йыгевамаа.
17 июля опекун молодого человека сообщил полиции, что парню разрешено навещать своих родственников в Рапламаа, и 16 июля он должен был вернуться в приют, расположенный в деревне Сиймусти в Йыгевамаа, но не сделал этого.
Отмечалось, что молодой человек может находится как в Рапламаа, так и в Пярнумаа, но не исключены и другие регионы Эстонии.
Полиция просила все, кто видел пропавшего или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.
Сегодня, 29 июля, полиция сообщила, что парень сам вернулся домой и с ним все порядке.
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