Полиция ищет 16-летнего молодого человека

17 июля опекун молодого человека сообщил полиции, что Кристьяну разрешено навещать своих родственников в Рапламаа, и 16 июля он должен вернуться в приют, расположенный в деревне Сиймусти в Йыгевамаа. Тем не менее, молодой человек до сих пор туда не добрался.

Кристьян может остаться как в Рапламаа, так и в Пярнумаа, но не исключены и другие регионы Эстонии.

Кристьян был одет в черные спортивные штаны Nike, ветровку, кроссовки в черно-белую полоску. Рост молодого человека около 170 см, волосы темные короткие.

Полиция просит всех, кто видел Кристьяна или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.

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