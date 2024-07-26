Певкур предлагает назначить Каймо Кууска канцлером Министерства обороны

48-летний Каймо Кууск был послом Эстонии в Украине в 2019-2023 годах. С 1998 до 2019 года он занимал различные должности в Департаменте внешней разведки, причем последние девять лет он служил на посту заместителя генерального директора.

По словам министра обороны Ханно Певкура, текущая геополитическая ситуация предъявляет исключительно высокие требования к должности канцлера Министерства обороны.

„Новый канцлер должен хорошо разбираться в эстонской оборонной и внешней политике, а также уметь быть объединителем и лидером в быстро меняющейся оборонной сфере. Каймо Кууск имеет большой опыт работы в области внешней политики и безопасности, а также в управлении учреждениями государственной обороны. Поэтому я убежден, что он будет сильным канцлером, который уже хорошо знает Министерство обороны и быстро найдет общий язык с сотрудниками“, - объяснил свой выбор Певкур.

Певкур добавил, что многолетний опыт работы послом в Украине также сыграл важную роль при выборе Кууска, поскольку уроки войны в Украине должны быть использованы по максимуму для укрепления обороноспособности Эстонии.

„Как его личные контакты, налаженные в Украине, так и опыт, полученный в Литве, например, в области развития оборонной промышленности, несомненно будут способствовать и развитию обороны нашего государства. Тот факт, что Каймо Кууск имеет все необходимые допуски для работы с государственными секретами, немаловажен, поскольку в данный момент канцлер должен быть готов немедленно внести 100-процентный вклад в функционирование министерства“, - сказал Певкур.

По словам Каймо Кууска, именно возможность внести свой вклад в государственную оборону вдохновляет его баллотироваться на пост канцлера Министерства обороны.