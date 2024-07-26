Певкур предлагает назначить Каймо Кууска канцлером Министерства обороны
Министр обороны Ханно Певкур выдвигает дипломата Каймо Кууска, который с 2023 года работает послом Эстонии в Литве, кандидатом на пост канцлера Министерства обороны.
48-летний Каймо Кууск был послом Эстонии в Украине в 2019-2023 годах. С 1998 до 2019 года он занимал различные должности в Департаменте внешней разведки, причем последние девять лет он служил на посту заместителя генерального директора.
По словам министра обороны Ханно Певкура, текущая геополитическая ситуация предъявляет исключительно высокие требования к должности канцлера Министерства обороны.
„Новый канцлер должен хорошо разбираться в эстонской оборонной и внешней политике, а также уметь быть объединителем и лидером в быстро меняющейся оборонной сфере. Каймо Кууск имеет большой опыт работы в области внешней политики и безопасности, а также в управлении учреждениями государственной обороны. Поэтому я убежден, что он будет сильным канцлером, который уже хорошо знает Министерство обороны и быстро найдет общий язык с сотрудниками“, - объяснил свой выбор Певкур.
Певкур добавил, что многолетний опыт работы послом в Украине также сыграл важную роль при выборе Кууска, поскольку уроки войны в Украине должны быть использованы по максимуму для укрепления обороноспособности Эстонии.
„Как его личные контакты, налаженные в Украине, так и опыт, полученный в Литве, например, в области развития оборонной промышленности, несомненно будут способствовать и развитию обороны нашего государства. Тот факт, что Каймо Кууск имеет все необходимые допуски для работы с государственными секретами, немаловажен, поскольку в данный момент канцлер должен быть готов немедленно внести 100-процентный вклад в функционирование министерства“, - сказал Певкур.
По словам Каймо Кууска, именно возможность внести свой вклад в государственную оборону вдохновляет его баллотироваться на пост канцлера Министерства обороны.
„Если посмотреть на нашу географию и на то, что произошло за последние годы, то становится ясно, что развитие государственной обороны должно быть и является наивысшим приоритетом Эстонской Республики. Правительство хочет внести свой вклад в обеспечение безопасности и явно ставит эту задачу на первое место. Я вижу это в коалиционном соглашении, и мы будем его выполнять. Дополнительные средства возлагают на Министерство обороны дополнительную ответственность. Мы должны выжимать максимум из каждого евро, который эстонский народ вкладывает в защиту своей страны, чтобы наша обороноспособность росла“, - отметил Кууск.
Кууск сказал, что как канцлер он также намерен акцентировать развитие позитивной рабочей атмосферы и человеческих отношений. „В одиночку можно выиграть дуэль, но войны выигрываются командами. Я знаю, что в министерстве работает много лучших специалистов в своей области, вместе с которыми мы добьемся необходимых результатов и оправдаем возложенные на нас надежды“, - сказал Кууск.
Каймо Кууск награжден орденом Белой звезды V степени и орденом Государственного герба III степени.
Прежде чем Правительство Республики примет решение о назначении канцлера, комиссия по отбору высших государственных служащих также должна дать свою оценку кандидату.
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