„Это ради благого дела!“ Известный эстонский предприниматель поддержал налог на прибыль

„Если бы мы говорили о 2% от оборота, но мы говорим о 2% от прибыли. Это означает, что 98% остается. Это ради благого дела, – заявил Маамяги в эфире радио Äripäev. - Я не понимаю, действительно ли это является проблемой для некоторых предпринимателей или это преувеличено прессой“.