26.07.2024, 13:25
„Это ради благого дела!“ Известный эстонский предприниматель поддержал налог на прибыль
ФОТО: | Delfi Meedia
Член правления Viljandi Metall Виллу Маамяги заявил, что если этот налог действительно пойдет на оборону, а не на субсидии или в различные учреждения, то он заплатит его с удовольствием, пишут „Деловые ведомости“.
„Если бы мы говорили о 2% от оборота, но мы говорим о 2% от прибыли. Это означает, что 98% остается. Это ради благого дела, – заявил Маамяги в эфире радио Äripäev. - Я не понимаю, действительно ли это является проблемой для некоторых предпринимателей или это преувеличено прессой“.
Сообщается, что прибыль Viljandi Metall составляет более 2 млн евро.
Предприниматель добавил, что если этот налог действительно пойдет на оборону, а не на субсидии или в различные учреждения, то он заплатит его с удовольствием.
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