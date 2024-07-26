Экономика
26.07.2024, 13:25

„Это ради благого дела!“ Известный эстонский предприниматель поддержал налог на прибыль

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Член правления Viljandi Metall Виллу Маамяги заявил, что если этот налог действительно пойдет на оборону, а не на субсидии или в различные учреждения, то он заплатит его с удовольствием, пишут „Деловые ведомости“.

„Если бы мы говорили о 2% от оборота, но мы говорим о 2% от прибыли. Это означает, что 98% остается. Это ради благого дела, – заявил Маамяги в эфире радио Äripäev. - Я не понимаю, действительно ли это является проблемой для некоторых предпринимателей или это преувеличено прессой“.

Сообщается, что прибыль Viljandi Metall составляет более 2 млн евро.

Предприниматель добавил, что если этот налог действительно пойдет на оборону, а не на субсидии или в различные учреждения, то он заплатит его с удовольствием.

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