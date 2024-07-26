Финансовая комиссия внесла изменения в проект закона об автоналоге. Читайте, что было исправлено!

15 июля Рийгикогу решил не принимать в неизмененном виде не провозглашенный президентом Закон о налоге на моторные транспортные средства и назначил 19 июля сроком представления поправок к закону.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн сказала, что к законопроекту поступило 374 предложения о внесении поправок. Они были скомпонованы по представившим предложения, после чего объединены по статьям, в результате составив 33 предложения о внесении поправок. Комиссия со своей стороны также внесла в документ три изменения. По словам Аккерманн, представленные со стороны финансовой комиссии поправки к законопроекту, второе чтение которого пройдет на внеочередном заседании Рийгикогу 29 июля, в первую очередь касаются социальной сферы.

„В начале недели прошло внеочередное заседание, на котором финансовая комиссия, комиссия по социальным делам, представители Министерства социальных дел и Палаты людей с ограниченными возможностями обсудили представленные Министерством социальных дел изменения, касающиеся людей с ограниченными возможностями и влияния, которое окажет на них налог на моторные транспортные средства“, – пояснила Аккерманн.

„В одобренном сегодня финансовой комиссией законопроекте было упразднено налоговое исключение для людей с ограниченными возможностями. Но будут повышены направленные на них пособия, а также доля участия государства при приобретении вспомогательных средств. Помимо этого, людям с ограниченными возможностями планируется выплатить единовременное пособие, чтобы смягчить разницу в сроках вступления в силу налога на моторные транспортные средства и поправок к Закону о социальных пособиях для людей с ограниченными возможностями“, – сказала Аккерманн.

По словам председателя комиссии по социальным делам Ынне Пиллак, повышение пособий для людей с ограниченными возможностями крайне необходимо, так как показатели относительной бедности среди этой группы населения существенно выше, чем среди других.