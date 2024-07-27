Эстонские водители – наиболее продвинутые покупатели топлива в Северных странах

Система Circle K позволяет оплачивать топливо абсолютно бесконтактно. Система автоматически определяет номер подъехавшего к заправке автомобиля открывает соответствующую колонку и позволяет платить прямо через приложение. Запущенной в 2022 году системой в Эстонии на заправочных станциях Circle K пользуются почти 20% покупателей топлива, то есть каждый пятый клиент. Оплата по номеру также внедрена в Дании, Швеции, Норвегии, Латвии и Литве, но процент пользователей там значительно ниже.

„Мы очень рады, что примерно 20% всех покупок топлива на Circle K оплачивается по номеру машины. Это показывает, что эстонские клиенты гораздо более готовы к внедрению современных цифровых решений по сравнению с соседями, – пояснил директор по продажам моторного топлива Circle K в странах Балтии Раймо Вахтрик. – Например, наши южные соседи, латыши и литовцы, пользуются системой оплаты с распознаванием номеров примерно вдвое реже. А в Северных странах таких пользователей еще меньше“.

По словам Вахтрика, при заправке жители Эстонии ценят удобство, скорость и самостоятельность. Он отметил, что заправка с помощью распознавания номеров экономит каждому клиенту по две-три минуты на одной заправке.

„Оплата банковской картой на заправочной станции занимает больше времени, чем цифровой платеж, поскольку сперва необходимо вставить банковскую карту, затем ввести PIN-код и только когда система обнаружила наличие достаточных средств для оплаты, заправочный пистолет открывается. Большинству клиентов также важен чек, который потом необходимо получать в автомате. При заправке с помощью мобильного приложения и распознавания номера эти шаги пропускаются, поскольку заправку можно начинать сразу, а чек автоматически сохраняется в приложении“, - пояснил Вахтрик.

На сегодняшний день в Эстонии приложение Circle K, позволяющее осуществлять оплату по номеру машины, скачали уже около 60 000 человек, и каждую неделю к нему присоединяются в среднем 3 000 новых пользователей. В Латвии же в среднем за неделю появляется 1300 новых пользователей приложения, а в Литве – 1900, хотя население в этих странах больше.