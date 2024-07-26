Украинские беженцы в Эстонии стали получать меньше пособий

Количество украинцев трудоспособного возраста составляет около 20 000 человек. По данным за первый квартал этого года, 57% украинцев работают, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Безработными зарегистрированы около 3100 украинцев, что составляет 6,5% от всех безработных в Эстонии и 15,5% от числа украинцев трудоспособного возраста.