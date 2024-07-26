Украинские беженцы в Эстонии стали получать меньше пособий
Трудоустройство украинских беженцев за последний год увеличилось на десять процентных пунктов, а государственные выплаты за первый квартал этого года составили семь миллионов евро. По данным Департамента социального страхования (SKA), количество людей, нуждающихся в поддержке, уменьшилось, сообщает ERR.
Согласно данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), на этой неделе в Эстонии на основании временной защиты находится 33 412 украинских беженцев.
Количество украинцев трудоспособного возраста составляет около 20 000 человек. По данным за первый квартал этого года, 57% украинцев работают, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Безработными зарегистрированы около 3100 украинцев, что составляет 6,5% от всех безработных в Эстонии и 15,5% от числа украинцев трудоспособного возраста.
Руководитель миграционной группы отдела SKA Лийс Палоотс сказала в интервью ERR, что нельзя делать обобщений относительно благосостояния украинцев, но государство выплачивало меньше прожиточных пособий в этом году.