Нарвский активист предупреждал государство о готовящейся поездке эстонских детей в Крым(19)
Нарвский общественный деятель, руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков еще в начале июля предупредил Министерство внутренних дел о готовящейся поездке группы детей из Эстонии в лагерь „Артек“ на территории аннексированного Крыма, пишет RusERR.
„Узнав по своим каналам о том, что готовится выезд в Крым группы из Силламяэ, мы направили министру обращение, предупредив о том, что эти дети могут подвергнуться там очень серьезной опасности. Особенно в контексте того, что в июне один из пляжей Крыма подвергся обстрелу. Приезжая в Крым, дети по сути находятся в зоне боевых действий. А кроме того, мы считаем, что само по себе путешествие в Крым незаконно, поскольку речь идет о поездке на территорию Украины в обход ее официальных границ, без какого-то пограничного контроля. И особо нас беспокоит то, что в этой ситуации речь идет о детях. Поэтому мы и обратились в министерство, чтобы были приняты меры“, - сказал в пятницу Сергей Цветков в разговоре с корреспондентом Rus.ERR.
В МИДе считают, что проведение таких лагерей и молодежных фестивалей является частью российской политики раскола, которая, как правило, финансируется государством и имеет идеологическую программу.
„Отправка детей на оккупированные Россией территории и в районы, где ведутся боевые действия, является неприемлемой и безответственной, – сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии. – Организация таких лагерей – это попытка России создать так называемую „сеть соотечественников“ для молодежи, живущей за границей, поскольку молодые люди, как правило, более восприимчивы к российской пропаганде“.
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