Новости Эстонии
25.07.2024, 17:59

Дети из Эстонии поехали в лагерь „Артек„ в Крыму. В сети появились фото с наемниками из ЧВК „Вагнер“

 
Комментарий МИДа Эстонии
Артек
Артек
ФОТО: Maxim Shemetov | REUTERS

В лагерь „Артек“, расположенный в аннексированном Россией Крыму, прибыли дети из Эстонии. RusDelfi запросил комментарий у Министерства иностранных дел.

В международный лагерь „Артек“ прибыли дети из 60 стран мира, включая Эстонию. В Министерстве иностранных дел сообщили, что им известно о проведении данного лагеря. „Отправка детей на оккупированные Россией территории и в районы, где ведутся боевые действия, является неприемлемой и безответственной, – говорится в сообщении. – Организация таких лагерей – это попытка России создать так называемую „сеть соотечественников“ для молодежи, живущей за границей, поскольку молодые люди, как правило, более восприимчивы к российской пропаганде“.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Крым периодически подвергается обстрелам и атакам на различные военные объекты. При этом оккупационные „власти“ Крыма сообщали, что не планируют закрывать пляжи Севастополя, несмотря на их близость к военным объектам.

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