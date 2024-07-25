Дети из Эстонии поехали в лагерь „Артек„ в Крыму. В сети появились фото с наемниками из ЧВК „Вагнер“

В международный лагерь „Артек“ прибыли дети из 60 стран мира, включая Эстонию. В Министерстве иностранных дел сообщили, что им известно о проведении данного лагеря. „Отправка детей на оккупированные Россией территории и в районы, где ведутся боевые действия, является неприемлемой и безответственной, – говорится в сообщении. – Организация таких лагерей – это попытка России создать так называемую „сеть соотечественников“ для молодежи, живущей за границей, поскольку молодые люди, как правило, более восприимчивы к российской пропаганде“.