СРАВНЕНИЕ | В деловых кварталах Таллинна цены на парковку различаются в несколько раз
Издание Delfi Ärileht, сравнив цены за парковку в современных деловых кварталах Таллинна, выяснило, что самая выгодная часовая плата в квартале Фале, самая дорогая - в квартале Ротерманни.
Сравнение цен на парковку в новых деловых квартала столицы показало, что самый дешевый почасовой тариф - в квартале Фале (Fahle), где цена составляет 1-2 евро/час. Самый же дорогой тариф за час - в квартале Ротерманни, где нужно заплатить от 3 до 6 евро/ч. 24-часовая парковка также дешевле всего в квартале Фале (1,50-4 евро/24 ч).
Самые дорогие круглосуточные парковки находятся в квартале Ноблесснер (10-15 евро/24 ч) и бизнес-центре Таммсааре (10 евро/24 ч). В центре города вы также можете оставить машину на 24 часа на парковке Ротерманни за 6 евро. Столько же стоит круглосуточная парковка в Порто-Франко (6 евро), Теллискиви (6 евро) и на один евро дешевле в Юлемисте (5 евро).
Цены зависят от нескольких факторов
Следует отметить, что в каждом районе, как правило, есть парковки разного ценового класса. Поэтому имеет смысл заранее выяснить, где в конкретном районе расположена самая недорогая парковка.
Цены за парковку могут очень сильно различаться, и, например, отправляясь обедать-ужинать и оставляя автомобиль на парковке перед рестораном, следует учитывать, что в худшем случае счет за парковку может быть таким же внушительным, как ресторанный счет. Например, в квартале Теллискиви часовая плата варьируется в пределах 2-8 евро, в Ротерманни 3-6 евро, Юлемисте Сити 1-4 евро. В квартале Фале тарифы за парковку различаются незначительно, всего в 1-2 евро за час.
Фирмы Ühisteenused и Europark являются основными операторами таллиннских парковок. Как сказал Ааре Сепп, возглавляющий отдел Ühisteenused по развитию и поддержке услуг, парковка - это услуга, которая поддерживает основную услугу, и в основном цены на парковку устанавливает владелец квартала в сотрудничестве с оператором парковки.
„Образование цен на парковку зависит от многих факторов. От местоположения в первую очередь, от специфики деятельности арендаторов и окружающей парковочной среды. Как правило, постоянная парковка является частью договора аренды и предоставляется на усмотрение владельца. Удобная парковка может способствовать развитию бизнеса, а неорганизованная - тормозить его“, - сказал он.
Собственник или оператор должны также учитывать специфику бизнеса арендатора. „Если в квартале расположено какое-нибудь учреждение или предлагающая услуги фирма, это отражается на транспортном потоке, и при выборе месторасположения или формировании цен это обязательно надо учитывать“, - сказал Сепп, по словам которого на цену влияет также количество свободных парковочных мест и спрос на парковку в конкретном месте.
В некоторых районах, где не хватает парковочных мест, невозможно предложить низкую цену за парковку. Все парковочные места в квартале уже заняты, и мест для посетителей не остается. „Отчасти цены зависят от владельца, но в основном их диктует рынок. Например, если кварталы Фале, Юлемисте, Ноблесснер и другие могут предложить посетителям выгодные цены, то кварталу Ротерманни сложно это сделать“, - сказал Ааре Сепп.
Шлагбаумы вызывают недовольство
В Эстонии мобильная парковка - самый распространенный способ оплаты за паркинг. С мобильных телефонов оплачивают 95 процентов парковок, при этом половина пользователей фиксируют начало парковки SMS-сообщением, другая половина использует парковочные приложения. При этом для потребителя цена за парковку не зависит от формы оплаты. В Таллинне около 80% автостоянок являются открытыми паркингами, реже используются закрытые территории, что оправдывает себя, когда не хватает мест или нужно зарезервировать парковочное место.
„В Эстонии водители не любят паркинги со шлагбаумами, поэтому, например, у центра „Виру“ мы заменили систему. Парковки со шлагбаумами и будками, в которых сидит взимающий плату работник, остались только в жилых районах“, - сказал Сепп.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.