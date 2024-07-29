СРАВНЕНИЕ | В деловых кварталах Таллинна цены на парковку различаются в несколько раз

Сравнение цен на парковку в новых деловых квартала столицы показало, что самый дешевый почасовой тариф - в квартале Фале (Fahle), где цена составляет 1-2 евро/час. Самый же дорогой тариф за час - в квартале Ротерманни, где нужно заплатить от 3 до 6 евро/ч. 24-часовая парковка также дешевле всего в квартале Фале (1,50-4 евро/24 ч).

Самые дорогие круглосуточные парковки находятся в квартале Ноблесснер (10-15 евро/24 ч) и бизнес-центре Таммсааре (10 евро/24 ч). В центре города вы также можете оставить машину на 24 часа на парковке Ротерманни за 6 евро. Столько же стоит круглосуточная парковка в Порто-Франко (6 евро), Теллискиви (6 евро) и на один евро дешевле в Юлемисте (5 евро).

Цены зависят от нескольких факторов

Следует отметить, что в каждом районе, как правило, есть парковки разного ценового класса. Поэтому имеет смысл заранее выяснить, где в конкретном районе расположена самая недорогая парковка.

Цены за парковку могут очень сильно различаться, и, например, отправляясь обедать-ужинать и оставляя автомобиль на парковке перед рестораном, следует учитывать, что в худшем случае счет за парковку может быть таким же внушительным, как ресторанный счет. Например, в квартале Теллискиви часовая плата варьируется в пределах 2-8 евро, в Ротерманни 3-6 евро, Юлемисте Сити 1-4 евро. В квартале Фале тарифы за парковку различаются незначительно, всего в 1-2 евро за час.

Фирмы Ühisteenused и Europark являются основными операторами таллиннских парковок. Как сказал Ааре Сепп, возглавляющий отдел Ühisteenused по развитию и поддержке услуг, парковка - это услуга, которая поддерживает основную услугу, и в основном цены на парковку устанавливает владелец квартала в сотрудничестве с оператором парковки.