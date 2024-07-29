Семьи с детьми не в приоритете? Правительство рассматривает различные варианты изменения системы пособий, не исключено их урезание

„Мы взяли на себя задачу проанализировать, какие социальные пособия могут быть основаны на потребностях, чтобы обеспечить устойчивость социальных пособий в ситуации, когда прослойка людей трудоспособногос возраста сокращается, но растет прослойка пожилых и нуждающихся“, — подтвердила Сигне Рийсало, которая продолжит занимать пост министра социальной защиты в новом правительстве. „В то же время организовать это так, чтобы это не нанесло ущерба интересам разных целевых групп. В случае с детьми цель состоит в том, чтобы предотвратить риск бедности и побудить семьи заводить больше детей“, — пояснила Рийсало.