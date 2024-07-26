Жители Эстонии хотят видеть премьер-министром Рейнсалу, большинство - за досрочные выборы

Как показал последний опрос НКО „Институт общественных исследований“, самым популярным кандидатом на пост премьер-министра по-прежнему является Урмас Рейнсалу, за ним следует Кристен Михал, только что возглавивший кабинет министров. Опрос провела фирма Norstat Eesti.

Респондентам предложили ответить на вопрос „Кого вы предпочитаете видеть на посту премьер-министра?“ Можно было выбрать между представленными в Рийгикогу председателями партий, составленный на основании предпочтений рейтинг выглядит следующим образом:

Урмас Рейнсалу 23%

Кристен Михал 20%

Михаил Кылварт 13%

Марти Хельме 10%

Лауои Ляэнеметс 4%

Маргус Цахкна 2%

Респондентам был задан также следующий вопрос: „Скажите, пожалуйста, насколько хорошо, по вашему мнению, Кристен Михал справится с работой в должности премьер-министра?“ Как считают 38% опрошенных, Михал справится со своей работой „Очень плохо“ или „Cкорее плохо“, 35% ответили „Скорее хорошо“ или „Очень хорошо“, 27% затруднились ответить на вопрос.

В связи с тем, что в последнее время в СМИ часто высказывались мнения относительно внеочередных выборов, респондентам был задан вопрос: „Следует ли провести в Эстонии внеочередные выборы?“ Как считают 37% опрошенных, выборы проводить „Не нужно“ или „Скорее не нужно“, 53% ответили „Скорее да“ или „Да“, 10% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 22 июля в интернете, в нем участвовали 1000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.

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