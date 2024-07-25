25.07.2024, 20:12
ФОТО | В Вильяндимаа погиб мужчина во время полевых работ
В четверг около 15:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Мулги, в Вильяндимаа погиб 59-летний мужчина во время работы на поле.
По предварительным данным, работавший в поле трактор остановился, и водитель вышел из машины. В какой-то момент он оказался под трактором и, к сожалению, погиб.
Обстоятельства происшествия еще уточняются.
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