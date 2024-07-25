25.07.2024, 17:07
ФОТО и ВИДЕО | Чума или голод. В центре Таллинна обнаружено массовое захоронение(11)
Обнаружены 80 скелетов
В Таллинне на улице Каарли проходят дорожные работы, в которых задействованы и археологи. Здесь обнаружено массовое захоронение. „На данный момент найдено 80 скелетов, не исключено, что их будет около ста“, — сообщила археолог компании OÜ Arheox Кейти Рандоя.
Раскопки проводятся неподалеку от мэрии, перед зданием по адресу Каарли пст, 1. В середине дня за оградой собрались несколько любопытных. „Это настоящие скелеты?“ — удивляется одна женщина и достает телефон, чтобы запечатлеть увиденное.
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