ФОТО и ВИДЕО | Чума или голод. В центре Таллинна обнаружено массовое захоронение

Раскопки проводятся неподалеку от мэрии, перед зданием по адресу Каарли пст, 1. В середине дня за оградой собрались несколько любопытных. „Это настоящие скелеты?“ — удивляется одна женщина и достает телефон, чтобы запечатлеть увиденное.

Хотя археологи не ожидали найти в этом месте такое массовое захоронение, сами скелеты не стали для них неожиданностью. Ранее в центре города находилось кладбище Святой Барбары, о котором есть письменные упоминания с XIV века. Вне городских стен были похоронены тысячи людей. В ходе различных строительных работ многие из этих захоронений были раскопаны и перенесены в хранилища.