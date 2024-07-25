25.07.2024, 16:32
ФОТО | Хаапсалу поразили мощная молния и наводнение. Из Латвии на Эстонию движется большая грозовая туча(5)
„Дождь был настолько сильным, что пришлось искать резиновые сапоги, чтобы выйти со двора“, — рассказал читатель из Хаапсалу. Около 14 часов через город накрыла мощная грозовая и дождевая туча.
„Над Западной Эстонией формируется обширная грозовая линия. Облака медленно движутся в северо-западном направлении. Опасность представляют сильные дожди, град и сильные порывы ветра“, — предупредило Агентство по охране окружающей среды в социальных сетях в 14:45. „В Палдиски ситуация действительно серьёзная“, — прокомментировал пост местный житель.
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