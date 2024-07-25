Новости Эстонии
25.07.2024, 16:32

ФОТО | Хаапсалу поразили мощная молния и наводнение. Из Латвии на Эстонию движется большая грозовая туча

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„Дождь был настолько сильным, что пришлось искать резиновые сапоги, чтобы выйти со двора“, — рассказал читатель из Хаапсалу. Около 14 часов через город накрыла мощная грозовая и дождевая туча.

„Над Западной Эстонией формируется обширная грозовая линия. Облака медленно движутся в северо-западном направлении. Опасность представляют сильные дожди, град и сильные порывы ветра“, — предупредило Агентство по охране окружающей среды в социальных сетях в 14:45. „В Палдиски ситуация действительно серьёзная“, — прокомментировал пост местный житель.

Однако еще до этого сообщения в Хаапсалу прошел сильный ливень, и поступали сообщения о граде. „На улице Стаадиони выпал град, и какой! Некоторые градины были настолько большими, что не проходили между досками террасы“, — рассказал местный житель. На фотографиях, присланных читателями, видно, что улицы затоплены.

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