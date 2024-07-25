ФОТО | Хаапсалу поразили мощная молния и наводнение. Из Латвии на Эстонию движется большая грозовая туча

„Над Западной Эстонией формируется обширная грозовая линия. Облака медленно движутся в северо-западном направлении. Опасность представляют сильные дожди, град и сильные порывы ветра“, — предупредило Агентство по охране окружающей среды в социальных сетях в 14:45. „В Палдиски ситуация действительно серьёзная“, — прокомментировал пост местный житель.

Однако еще до этого сообщения в Хаапсалу прошел сильный ливень, и поступали сообщения о граде. „На улице Стаадиони выпал град, и какой! Некоторые градины были настолько большими, что не проходили между досками террасы“, — рассказал местный житель. На фотографиях, присланных читателями, видно, что улицы затоплены.