В Эстонии с начала июля выросло количество заболевших коронавирусом(29)
На позапрошлой неделе в Эстонии Covid-19 заболели 229 человек, а на прошлой — 342. Похожая тенденция наблюдается и в других странах Европы.
В июне в Эстонии с Covid-19 были госпитализированы три человека, средний возраст которых составил 91 год. В июле было госпитализировано два человека, возраст которых превышал 70 лет.
По данным, Департамента здоровья, последний случай смерти от Covid-19 был зарегистрирован в апреле этого года. При этом интенсивность заболеваемости Covid-19 все же оценивается как низкая.
Главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова сообщила RusDelfi, что вирус в основном распространяется среди людей, у которых болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. „Чаще всего заболевают молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. В последние недели увеличилось количество летних мероприятий и контактов между людьми, что могло способствовать росту числа заражений. Однако в Департаменте здоровья не наблюдают тревожного увеличения числа случаев заболевания“, – ответила она.
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