В Эстонии с начала июля выросло количество заболевших коронавирусом

В июне в Эстонии с Covid-19 были госпитализированы три человека, средний возраст которых составил 91 год. В июле было госпитализировано два человека, возраст которых превышал 70 лет.

По данным, Департамента здоровья, последний случай смерти от Covid-19 был зарегистрирован в апреле этого года. При этом интенсивность заболеваемости Covid-19 все же оценивается как низкая.

Главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова сообщила RusDelfi, что вирус в основном распространяется среди людей, у которых болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. „Чаще всего заболевают молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. В последние недели увеличилось количество летних мероприятий и контактов между людьми, что могло способствовать росту числа заражений. Однако в Департаменте здоровья не наблюдают тревожного увеличения числа случаев заболевания“, – ответила она.

Если вы заболели COVID-19 или подозреваете, что заболели, тогда: Обратитесь к семейному врачу или по консультационной линии семейных врачей 1220. При появлении признаков заболевания просим не обращаться в отделение неотложной помощи больницы или на прием к семейному врачу, а сначала узнать рекомендации и инструкции по лечению по телефону.

Оставайтесь дома. Для получения листа нетрудоспособности/листа по уходу обратитесь к своему семейному врачу!

Избегайте контактов с другими людьми.

Сообщите своим близким контактам о возможном риске заражения.

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