„Учеба должна происходить в школе“: министр образования уверена, что родители не обязаны помогать делать уроки(19)
До нового учебного года остается чуть больше месяца, и многие родители, кто не сильно в ладах с эстонским языком, волнуются, как они смогут помочь ребенку при выполнении домашнего задания. В программе “Подробности“ на Радио 4 министр образования и науки Кристина Каллас попыталась смягчить возникшие переживания.
На вопрос, как родители с не самым высоким уровнем эстонского должны будут помогать детям учить уроки, ведь объяснить сложные задачи и термины они попросту не смогут, министр ответила так:
„Сама система образования не требует того, чтобы родители должны были бы учить, например, природоведение с ребенком в четвертом классе! Это все должно происходить в школе, и поддержка должна исходить от школы, - утверждает министр. - То же самое происходит и в эстонских школах: у нас нет понимания, что какие-то новые предметы и знания даются дома, всё надо выучить в школе! Дома можно доделать какие-то задания, но учеба должна происходить в школе“.
По словам министра, если дети не успевают делать уроки или им нужна особая поддержка, то это дети с особенными потребностями, и для них школа должна разработать особую систему. Школа является той организацией, которая поддерживает этих детей. В системе языкового погружения, которая действует в Эстонии уже 22 года на эстонском языке, есть методика и подходы как поддержать ребенка, чтобы знания он получал в основном в школе.
„Ожидание, чтобы родители делали большую часть работы... Думаю, этого ожидания не должно быть“, - пояснила Кристина Каллас
Но что делать в случае, если ребенок заболеет? У него появятся как пропуски, так и пробелы в знаниях, и тогда родителям придется учиться вместе с ним, помогать разобраться с тем же природоведением или математикой?
„Если ребенок болеет две недели, то поддержку должна оказывать школа. Я еще раз подчеркиваю, что если ребенок отсутствует в школе по понятным причинам, а не по причине уехать в отпуск, то школа должна дополнительно найти возможность помочь этому ребенку, тем более если дома этой возможности нет,“ - утверждает министр.
Как сказала Каллас, поддержка родителей очень важна. Удача ребенка в системе образование напрямую зависит от того, какая у него поддержка дома. Поддержка, по мнению министра, - это вера родителей в то, что их ребенок сам справится и что родитель будет рядом с ребенком в трудные моменты, когда ребенок хочет сдаться или у него ничего не получается.
„Как раз поддержка в том, что на эстонском языке учиться всем по силам! Просто нужно найти правильный подход, время и понимание. И когда родитель поддерживает ребенка в том, чтобы он не волновался, что у него получится, что, может быть, это займет больше времени, чем у какого-то друга в этом классе, но получится всё равно! Потому что у всех, в конце концов, получается!“ - оптимистично сказала министр.
„У нас нет примеров, где в системе языкового погружения ребенок не справился бы!“ - добавила Каллас.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.