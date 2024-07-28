„Учеба должна происходить в школе“: министр образования уверена, что родители не обязаны помогать делать уроки

На вопрос, как родители с не самым высоким уровнем эстонского должны будут помогать детям учить уроки, ведь объяснить сложные задачи и термины они попросту не смогут, министр ответила так:

„Сама система образования не требует того, чтобы родители должны были бы учить, например, природоведение с ребенком в четвертом классе! Это все должно происходить в школе, и поддержка должна исходить от школы, - утверждает министр. - То же самое происходит и в эстонских школах: у нас нет понимания, что какие-то новые предметы и знания даются дома, всё надо выучить в школе! Дома можно доделать какие-то задания, но учеба должна происходить в школе“.

По словам министра, если дети не успевают делать уроки или им нужна особая поддержка, то это дети с особенными потребностями, и для них школа должна разработать особую систему. Школа является той организацией, которая поддерживает этих детей. В системе языкового погружения, которая действует в Эстонии уже 22 года на эстонском языке, есть методика и подходы как поддержать ребенка, чтобы знания он получал в основном в школе.

„Ожидание, чтобы родители делали большую часть работы... Думаю, этого ожидания не должно быть“, - пояснила Кристина Каллас

Но что делать в случае, если ребенок заболеет? У него появятся как пропуски, так и пробелы в знаниях, и тогда родителям придется учиться вместе с ним, помогать разобраться с тем же природоведением или математикой?

„Если ребенок болеет две недели, то поддержку должна оказывать школа. Я еще раз подчеркиваю, что если ребенок отсутствует в школе по понятным причинам, а не по причине уехать в отпуск, то школа должна дополнительно найти возможность помочь этому ребенку, тем более если дома этой возможности нет,“ - утверждает министр.