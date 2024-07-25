25.07.2024, 18:23
Родные не теряют надежду. Поиски Серго, пропавшего близ острова Рухну, продолжаются
ФОТО:
До сих пор не удалось найти жителя Латвии Серго (38), пропавшего 13 июля недалеко от эстонского острова Рухну. „Мы не останавливаем поиски ни на один день, продолжаем искать“, - заверила подруга Серго Ярослава.
Как сказала Ярослава, в поисках пропавшего Серго по-прежнему задействован арендованный вертолет: „Мы осматриваем море и побережье“. В минувшую субботу в Латвии было организованы масштабные поиски: более 200 волонтеров прочесали побережье, но, к сожалению, найти Серго не удалось.
Уже заказано?