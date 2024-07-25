ЧП и криминал
25.07.2024, 18:23

Родные не теряют надежду. Поиски Серго, пропавшего близ острова Рухну, продолжаются

 
Близкие Серго делают все от них зависящее, чтобы отыскать его.
Близкие Серго делают все от них зависящее, чтобы отыскать его.
ФОТО: Facebook

До сих пор не удалось найти жителя Латвии Серго (38), пропавшего 13 июля недалеко от эстонского острова Рухну. „Мы не останавливаем поиски ни на один день, продолжаем искать“, - заверила подруга Серго Ярослава.

Как сказала Ярослава, в поисках пропавшего Серго по-прежнему задействован арендованный вертолет: „Мы осматриваем море и побережье“. В минувшую субботу в Латвии было организованы масштабные поиски: более 200 волонтеров прочесали побережье, но, к сожалению, найти Серго не удалось.

Побережье от Пярну до Латвии, а также берега островов Кихну и Рухну осматривают, исходя из информации о морских течениях. Ярослава просит всех сообщать в Центр тревоги обо всем, что может представлять интерес с точки зрения поисков человека, например, если будет обнаружен спасательный жилет. Ярослава благодарит всех добровольцев, участвовавших в поисках Серго.

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