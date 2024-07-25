Родные не теряют надежду. Поиски Серго, пропавшего близ острова Рухну, продолжаются

Как сказала Ярослава, в поисках пропавшего Серго по-прежнему задействован арендованный вертолет: „Мы осматриваем море и побережье“. В минувшую субботу в Латвии было организованы масштабные поиски: более 200 волонтеров прочесали побережье, но, к сожалению, найти Серго не удалось.

Побережье от Пярну до Латвии, а также берега островов Кихну и Рухну осматривают, исходя из информации о морских течениях. Ярослава просит всех сообщать в Центр тревоги обо всем, что может представлять интерес с точки зрения поисков человека, например, если будет обнаружен спасательный жилет. Ярослава благодарит всех добровольцев, участвовавших в поисках Серго.