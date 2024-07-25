Мужчина, получивший вчера удар от автомобиля в центре Таллинна, скончался в больнице

Вчера, 24 июля, в 9:47 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в конце улицы Торупилли произошла авария, когда 56-летний мужчина переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и получил удар от автомобиля BMW, которым управляла 27-летняя женщина.

Пешехода доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался сегодня утром.

Водитель BMW был трезв и имеет водительские права соответствующей категории. Точные обстоятельства происшествия пока уточняются.

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