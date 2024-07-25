Новое правительство рассказало о своих решениях: языковые требования будут касаться и опорных специалистов, таких как медицинские работники и охранники

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сообщил, что в конце августа будет готов экономический прогноз. Тогда же будут определять детали бюджета, в том числе урезания. „В 2024 году будут урезания. В 2025 году мы сможем начать работать более эффективно“, – сказал Михал.

Он отметил, что коалиционные переговоры нового правительства начались с обсуждения роста экономики. „В этом правительстве делают акцент на привлечение иностранных инвестиций в Эстонию“, – добавил он. Премьер-министр подтверждает, что компании хотят инвестировать и в климатическую сферу, но из-за различной бюрократической волокиты это занимает много времени.

Также Михал сообщил, что на помощь Украине будет потрачено 400 млн за четыре года. “Позиция нового правительства относительно Украины такая же, как и у прошлого: мы поддерживаем ее. Это война ведется и за нас, даже если в обычное время кажется, что она происходит где-то далеко“.

Далее слово взяла министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200). Главной темой в сфере образования остается переход с 1 сентября первых и четвертых классов, а также детских садов на эстонский язык обучения. По словам Каллас, основная подготовка уже завершена. Это исторический шаг, считает она.

„Следующие шесть лет будут периодом перехода на преподавание на эстонском языке. Мы также будем регулировать новые языковые требования для помощников воспитателей детских садов. С 1 сентября 2026 года они должны будут владеть эстонским языком на уровне B2“.

Каллас также отметила, что языковые требования будут касаться и опорных специалистов, например таких, как медицинские работники и охранники. Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.