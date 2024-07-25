Новое правительство рассказало о своих решениях: языковые требования будут касаться и опорных специалистов, таких как медицинские работники и охранники(14)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока прошла традиционная пресс-конференция правительства, на которой министры рассказали о своих новых решениях.
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сообщил, что в конце августа будет готов экономический прогноз. Тогда же будут определять детали бюджета, в том числе урезания. „В 2024 году будут урезания. В 2025 году мы сможем начать работать более эффективно“, – сказал Михал.
Он отметил, что коалиционные переговоры нового правительства начались с обсуждения роста экономики. „В этом правительстве делают акцент на привлечение иностранных инвестиций в Эстонию“, – добавил он. Премьер-министр подтверждает, что компании хотят инвестировать и в климатическую сферу, но из-за различной бюрократической волокиты это занимает много времени.
Также Михал сообщил, что на помощь Украине будет потрачено 400 млн за четыре года. “Позиция нового правительства относительно Украины такая же, как и у прошлого: мы поддерживаем ее. Это война ведется и за нас, даже если в обычное время кажется, что она происходит где-то далеко“.
Далее слово взяла министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200). Главной темой в сфере образования остается переход с 1 сентября первых и четвертых классов, а также детских садов на эстонский язык обучения. По словам Каллас, основная подготовка уже завершена. Это исторический шаг, считает она.
„Следующие шесть лет будут периодом перехода на преподавание на эстонском языке. Мы также будем регулировать новые языковые требования для помощников воспитателей детских садов. С 1 сентября 2026 года они должны будут владеть эстонским языком на уровне B2“.
Каллас также отметила, что языковые требования будут касаться и опорных специалистов, например таких, как медицинские работники и охранники. Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Отдельная категория учителей – это те, которые преподают на других языках: французском, английском, немецком, русском. Часть из них работает в государственных и муниципальных школах, а часть – в международных школах. Для учителей в международных школах действовал уровень B2. Однако это требование к уровню языка не соответствует законодательству ЕС. Начиная с 2026 года для них будет действовать иное требование к уровню языка – B1.
Преподавателям, не сдавшим B2, но способным сделать это в течение года, может быть предложен договор подряда на год. “В настоящее время у нас более 600 таких учителей, половина из них имеют уровень B1 и посещают языковые курсы“, – отметила Каллас.
„Что касается государственных школ, все учителя, преподающие на иностранных языках, должны владеть эстонским языком на уровне B2. Исключение составят те, кому не хватило нескольких баллов на экзамене“, – заключила министр.
Следующим продолжил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Он начал свою речь с обсуждения налога на безопасность. “Действительно, чем ниже доход человека, тем больше он страдает от этого налога. Мы осведомлены о данной проблеме. Однако важно, чтобы каждый вносил вклад в безопасность Эстонии. В итоге мы все выиграем от этого. Второе наблюдение состоит в том, что урезания влияют на людей с низкими доходами гораздо сильнее, чем повышение налогов“.
Ляэнеметс призвал учитывать все факторы, влияющие на зарплату. „Если брать в расчет, что помимо налога на безопасность мы также будем принимать во внимание повышение минимальной зарплаты, отказ от налогового горба и индексацию пенсий, и предположим, что люди будут использовать всю свою зарплату, то увидим, что доходы населения в 2026 году не уменьшатся по сравнению с 2024 годом“. По словам министра, ожидается, что минимальная зарплата увеличится примерно на 200 евро.
Исключение составят люди, получающие зарплату члена парламента или больше. На их зарплату влияние будет выше, денег они получат меньше.
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