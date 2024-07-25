ЧП и криминал
25.07.2024, 12:25

В Пыхья-Таллинне неизвестный ударил ножом 31-летнего мужчину

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ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Вчера в столичном районе Пыхья-Таллинн неизвестный ударил ножом мужчину.

Пыхьяская префектура сообщила о случае применения физического насилия.

Так, в среду, 24 июля, поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Сальме возник конфликт, в ходе которого человек, личность которого не установлена, ударил ножом 31-летнего мужчину.

Точные обстоятельства происшедшего выясняются.

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