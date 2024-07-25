25.07.2024, 12:25
В Пыхья-Таллинне неизвестный ударил ножом 31-летнего мужчину(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в столичном районе Пыхья-Таллинн неизвестный ударил ножом мужчину.
Пыхьяская префектура сообщила о случае применения физического насилия.
Так, в среду, 24 июля, поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Сальме возник конфликт, в ходе которого человек, личность которого не установлена, ударил ножом 31-летнего мужчину.
Точные обстоятельства происшедшего выясняются.
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