Спортсменка объяснила, почему на Олимпиадах так много занимаются сексом

Олимпийские игры 2024 года в Париже официально откроются в пятницу, 26 июля, но первые соревнования уже начались. Сообщалось, что в этом году при размещении спортсменов организаторы делают акцент не только на здоровье и безопасности, но и на получении удовольствия. Бывшая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке в интервью Bild рассказала, почему секс - неотъемлемая часть Олимпиады для ее участников.