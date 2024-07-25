25.07.2024, 15:44
Спортсменка объяснила, почему на Олимпиадах так много занимаются сексом(5)
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Олимпийские игры 2024 года в Париже официально откроются в пятницу, 26 июля, но первые соревнования уже начались. Сообщалось, что в этом году при размещении спортсменов организаторы делают акцент не только на здоровье и безопасности, но и на получении удовольствия. Бывшая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке в интервью Bild рассказала, почему секс - неотъемлемая часть Олимпиады для ее участников.
Тидтке, уроженка Восточного Берлина, представляла объединенную Германию на Играх 1992 и 2000 годов. По ее словам, во время соревнований атлеты находятся на пике своих физических возможностей, у них зашкаливают гормоны, в случае удачного выступления или, тем более, завоевания медали происходит вброс эндорфинов.
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