Олимпиадa
25.07.2024, 15:44

Спортсменка объяснила, почему на Олимпиадах так много занимаются сексом

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Сьюзен Тидтке
Сьюзен Тидтке
ФОТО: Mike Hutchings

Олимпийские игры 2024 года в Париже официально откроются в пятницу, 26 июля, но первые соревнования уже начались. Сообщалось, что в этом году при размещении спортсменов организаторы делают акцент не только на здоровье и безопасности, но и на получении удовольствия. Бывшая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке в интервью Bild рассказала, почему секс - неотъемлемая часть Олимпиады для ее участников.

Тидтке, уроженка Восточного Берлина, представляла объединенную Германию на Играх 1992 и 2000 годов. По ее словам, во время соревнований атлеты находятся на пике своих физических возможностей, у них зашкаливают гормоны, в случае удачного выступления или, тем более, завоевания медали происходит вброс эндорфинов.

И секс - идеальный способ снять физическое и эмоциональное напряжение. Но только после выступления. До старта, по словам Тидтке, тренеры рекомендовали ей воздерживаться, чтобы экономить силы.

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