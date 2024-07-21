На Олимпиаде упор сделают не только на безопасный секс, но и на удовольствие от него
Готовясь к Олимпийским играм, Париж хочет сказать: результат не всегда является приоритетом. Когда дело доходит до секса, на первом месте стоит удовольствие. Об этом пишет Delfi.lv.
Одновременно с приемом спортсменов в олимпийской деревне Парижа организаторы ОИ-2024 готовятся запустить кампанию по сексуальному здоровью, акцентом которой на этот раз будет не только безопасный секс, но и удовольствие и согласие на него, сообщает CNN.
В ходе кампании приоритет в получении удовольствия направлен на то, чтобы переписать нарративы о страхе и стыде, которые делают из секса табу. Организации сексуального здоровья будут продвигать секс-позитивные идеи (о том, что людям нужна среда, где они могут понимать, исследовать и узнавать о своей сексуальности и гендере без осуждения и стыда), чтобы оказать большее влияние на сексуальные права и благополучие.
Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и проекта „Удовольствие“ показало, что половое воспитание, включающее удовольствие, является более эффективной стратегией сексуального здоровья, чем программы воздержания и информация, разъясняющие риски. Результаты также показывают, что это увеличивает использование презервативов, улучшает знания о сексе и свою самооценку.
Решение сосредоточить внимание на этом послании на Олимпиаде особенно важно в то время, когда сексуальное образование находится под угрозой в нескольких странах, таких как Америка.
Акцент Парижа на удовольствии и согласии (разрешении) является частью долгой истории Олимпиад по пропаганде безопасного секса и раздаче презервативов. Впервые это было сделано на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, когда участникам раздавались презервативы для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе.
На Олимпиаде-2024 в Париже будет доступно более 200 000 мужских презервативов и 20 000 женских презервативов, а также 10 000 коффердамов (квадрат из латекса или аналогичного материала, которым прикрывают женские гениталии во время орального секса) и несколько центров тестирования на сексуальное здоровье.
Энн Филпотт, основательница The Pleasure Project, говорит, что до сих пор не было проделано хорошей работы по пропаганде безопасного секса, а пропаганда презервативов „только для того, чтобы избежать последствий, неэффективна“. Поэтому, по ее мнению, следует сосредоточиться на том, почему люди вообще занимаются сексом.
В частности, в Кении считается, что сексуальное образование следует проводить за пределами классной комнаты, например, обучая мальчиков правилам согласия (дачи разрешения) и контрацепции, используя футбол в качестве инструмента. Это обеспечивает безопасную среду, где парни могут получить доступ к презервативам и наборам для тестирования на ВИЧ, а также говорить о проблемах, которые они обычно держат при себе.
Ирония в том, что олимпийским спортсменам придется спать на экологически чистых картонных кроватях, антисексуальных, что сведет к минимуму возможности для занятий сексом.
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