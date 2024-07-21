На Олимпиаде упор сделают не только на безопасный секс, но и на удовольствие от него

Одновременно с приемом спортсменов в олимпийской деревне Парижа организаторы ОИ-2024 готовятся запустить кампанию по сексуальному здоровью, акцентом которой на этот раз будет не только безопасный секс, но и удовольствие и согласие на него, сообщает CNN.

В ходе кампании приоритет в получении удовольствия направлен ​​на то, чтобы переписать нарративы о страхе и стыде, которые делают из секса табу. Организации сексуального здоровья будут продвигать секс-позитивные идеи (о том, что людям нужна среда, где они могут понимать, исследовать и узнавать о своей сексуальности и гендере без осуждения и стыда), чтобы оказать большее влияние на сексуальные права и благополучие.

Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и проекта „Удовольствие“ показало, что половое воспитание, включающее удовольствие, является более эффективной стратегией сексуального здоровья, чем программы воздержания и информация, разъясняющие риски. Результаты также показывают, что это увеличивает использование презервативов, улучшает знания о сексе и свою самооценку.

Решение сосредоточить внимание на этом послании на Олимпиаде особенно важно в то время, когда сексуальное образование находится под угрозой в нескольких странах, таких как Америка.

Акцент Парижа на удовольствии и согласии (разрешении) является частью долгой истории Олимпиад по пропаганде безопасного секса и раздаче презервативов. Впервые это было сделано на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, когда участникам раздавались презервативы для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе.

На Олимпиаде-2024 в Париже будет доступно более 200 000 мужских презервативов и 20 000 женских презервативов, а также 10 000 коффердамов (квадрат из латекса или аналогичного материала, которым прикрывают женские гениталии во время орального секса) и несколько центров тестирования на сексуальное здоровье.