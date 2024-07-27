Что будет с учителями, которые не сдали экзамен по эстонскому языку?

„Процент не низкий, он всегда такой и был, и сейчас он даже чуть-чуть выше, потому что и количество учителей, которые приходят сдавать экзамен намного выше, чем раньше! - начала министр. - Поэтому я вижу как раз тренд в ту сторону, что все больше и больше учителей готовы и доходят со своей учебой и знаниями эстонского языка до уровня В2 или С1, и в следующем году мы увидим рост процента учителей".

Она признает, что один год - это короткое время, чтобы получить уровень В2 или С1. Для повышения знаний эстонского языка у учителей, как в Таллинне, так и при поддержки министерства образования, действуют языковые курсы, программы языкового обмена. Также планируются дополнительные инвестиции для увеличения зарплат учителей.

„Зарплата - это отдельная тема, потому что зарплата у нас зафиксирована законом. Она не связана с тем, соответствует ли квалификация учителя или нет. Если человек работает на позиции учителя, делает работу учителя, то у него автоматически по закону должна быть минимальная зарплата учителя“, - объяснила министр образования и науки.

Этот год, как ранее говорилось, учителя могут считать возможностью, чтобы улучшить свои знания эстонского языка. Однако, со слов Кристина Каллас, к 2027 году почти не останется предметов, которые будут проходить на русском языке. Поэтому те учителя, которые видят свою карьеру в образовании, должны задуматься о приобретения уровня С1. И если данный указ будет принят со стороны правительства, то только в Таллинне придется расторгать договора с 80 учителями. В следующий вторник состоится встреча с мэром Таллинна и с руководителями школ перехода, чтобы обсудить возможности поддержки учителей и какие ресурсы на это понадобятся.