Что будет с учителями, которые не сдали экзамен по эстонскому языку?(6)
До нового учебного года остается чуть больше месяца, но многие учителя так и не смогли подтвердить свой уровень знания эстонского языка. Министр образования и науки Кристина Каллас в передачи на Радио4 поделилась тем, как она видит эту ситуацию.
„Процент не низкий, он всегда такой и был, и сейчас он даже чуть-чуть выше, потому что и количество учителей, которые приходят сдавать экзамен намного выше, чем раньше! - начала министр. - Поэтому я вижу как раз тренд в ту сторону, что все больше и больше учителей готовы и доходят со своей учебой и знаниями эстонского языка до уровня В2 или С1, и в следующем году мы увидим рост процента учителей".
Она признает, что один год - это короткое время, чтобы получить уровень В2 или С1. Для повышения знаний эстонского языка у учителей, как в Таллинне, так и при поддержки министерства образования, действуют языковые курсы, программы языкового обмена. Также планируются дополнительные инвестиции для увеличения зарплат учителей.
„Зарплата - это отдельная тема, потому что зарплата у нас зафиксирована законом. Она не связана с тем, соответствует ли квалификация учителя или нет. Если человек работает на позиции учителя, делает работу учителя, то у него автоматически по закону должна быть минимальная зарплата учителя“, - объяснила министр образования и науки.
Этот год, как ранее говорилось, учителя могут считать возможностью, чтобы улучшить свои знания эстонского языка. Однако, со слов Кристина Каллас, к 2027 году почти не останется предметов, которые будут проходить на русском языке. Поэтому те учителя, которые видят свою карьеру в образовании, должны задуматься о приобретения уровня С1. И если данный указ будет принят со стороны правительства, то только в Таллинне придется расторгать договора с 80 учителями. В следующий вторник состоится встреча с мэром Таллинна и с руководителями школ перехода, чтобы обсудить возможности поддержки учителей и какие ресурсы на это понадобятся.
„Довольно-таки много есть учителей, у которых нет В1, и они с 1 августа в школе работать не могут, потому что с уровнем А1 или А2 эстонского языка очень трудно в системе образования работать профессиональным учителем. - сказала Каллас. - Уровень В1 - это минимальный уровень, на котором учитель способен читать, понимать эстонский язык и двигаться дальше, с перспективой сдать на высшую категорию языка, которая нужна, чтобы дальше работать в системе образования!“
Сейчас внимание направлено на то, как создать для учителей и учеников плавный переход к обучению на эстонском языке. При переходе важно не допустить ошибки, которые были допущены при переходе 60 на 40 (40% возможность проводить уроки не на эстонском языке - прим. ред.), и выделить учителям поддержку, чтобы они не были одни. На вопрос о том, как помочь с уроками ребенку, особенно в Ида-Виирумаа, где не у всех родителей есть высшая квалификация эстонского языка, министр ответила так: „Сама система образования, не предусматривает, чтобы родители должны были учить уроки с ребенком в 4 классе! Это всё должно проходить в школе, и поддержка должна идти от школы. То же самое происходит и в эстонских школах, у нас нет понимания, что какие-то новые предметы и знания требуют занятий дома! Всё надо учить в школе! Дома можно доделать какие-то задания, но вся учеба должна происходить в школах“.
По словам Каллас, если ребенок не успевает, отстает или требуется особая поддержка, то это так называемые дети с особыми потребностями. И школа должна быть той организацией, которая выработает особую систему их обучения и будет их поддерживать.
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