Пропал неделю назад. Полиция ищет 74-летнего Александра

Александр ушел в магазин на улице Кастани и пропал. Скорее всего, он находится где-то в городе. Мобильного телефона у него нет.

Александр невысокого роста, худощавого телосложения, лысый и носит небольшую седую бороду. Был одет в рубашку с длинными рукавами, длинные брюки и кепку.

Полиция просит всех, кто видел Александра или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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